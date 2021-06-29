الانسحاب ينقذ فيدرر

لندن (أ ف ب)

عاش النجم السويسري المخضرم روجيه فيدرر أوقاتاً صعبة، في طريقه لبلوغ الدور الثاني من بطولة ويمبلدون الإنجليزية، ثالثة البطولات الأربع الكبرى للتنس، بعد خوضه 4 مجموعات قبل أن يضطر منافسه الفرنسي أدريان مانارينو إلى الانسحاب في مطلع المجموعة الخامسة الثلاثاء.

وكانت النتيجة متعادلة بين فيدرر بطل ويمبلدون 8 مرات وصاحب الرقم القياسي في عدد الألقاب الكبيرة «20 لقباً بالتساوي مع الإسباني رافايل نادال»، 6-4 و6-7 (3-7) و3-6 و6-2 عندما تعرض مانارينو لسقطة قوية في الشوط السابع من المجموعة الرابعة.

وعلى الرغم من تدخل الطبيب لمعالجته، فانه لم يقو على التحرك واضطر الى الانسحاب.

ويلتقي فيدرر الذي سيحتفل بعيد ميلاده الأربعين بعد 5 ايام مع الفرنسي ريشارد جاسكيه او الياباني يويشي سوجيتا.