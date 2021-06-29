إنجلترا تُسقط ألمانيا بالقاضية في «يورو 2020»

لندن (د ب أ)

ودع المنتخب الألماني لكرة القدم منافسات بطولة أمم أوروبا "يورو 2020" من دور الستة عشر، عقب الخسارة أمام المنتخب الإنجليزي صفر / 2 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء على ملعب ويمبلي.

وتقدم المنتخب الإنجليزي في الدقيقة 75 بهدف سجله رحيم سترلينج، ليرفع رصيده إلى ثلاثة أهداف في البطولة، وأضاف هاري كين الهدف الثاني في الدقيقة 86، محرزا أول أهدافه في البطولة.

وكان المنتخب الإنجليزي صعد لهذا الدور بعدما احتل صدارة المجموعة الرابعة برصيد سبع نقاط، حيث حقق انتصارين على المنتخبين الكرواتي والتشيكي بنتيجة واحدة هي 1 / صفر وتعادل سلبيا أمام المنتخب الاسكتلندي.

في المقابل تأهل المنتخب الألماني بهذا الدور بعدما احتل المركز الثاني في المجموعة السادسة برصيد أربع نقاط، جمعها من الفوز على المنتخب البرتغالي 4 / 2 والتعادل أمام المنتخب المجري 2/2 والخسارة أمام المنتخب الفرنسي بهدف نظيف. وتأهل المنتخب الإنجليزي لدور الثمانية بالبطولة ليضرب موعداً مع الفائز من المباراة التي تجمع بين المنتخبين السويدي والأوكراني في وقت لاحق اليوم.

وكان انتصار اليوم هو الأول للمنتخب الإنجليزي على نظيره الألماني في البطولات الكبرى منذ نهائي كأس العالم 1966، عندما فاز المنتخب الانجليزي 4 /2.

يذكر أن هذه هي المباراة الأخيرة ليواخيم لوف كمدير فني للمنتخب الألماني، حيث كان قد أعلن انه سيترك تدريب المنتخب بنهاية مشاركة الفريق في يورو 2020، ومن المقرر أن يخلفه هانسي فليك المدير الفني السابق لبايرن ميونخ.