مدرب بلجيكا يرفض التكتل الدفاعي أمام إيطاليا

بروكسل (رويترز)

قال روبرتو مارتينيز مدرب بلجيكا، إن فريقه لن يتكتل دفاعياً أمام إيطاليا يوم الجمعة في دور الثمانية لبطولة أوروبا لكرة القدم، لكنه يتوقع أن يلجأ فريقه للدفاع في بعض الفترات من المباراة.

وأظهر منتخب بلجيكا، الذي يتصدر تصنيف الاتحاد الدولي «الفيفا» للمنتخبات، قدراته الهجومية والدفاعية في الإطاحة بالبرتغال حاملة اللقب، يوم الأحد من دور الستة عشر في إشبيلية، حيث كان يهاجم بعد تناقل سريع للتمريرات ليسجل هدف المباراة الوحيد، لكنه تعامل جيداً مع الضغط الكبير من المنافس، الذي يتمتع لاعبوه بالقوة البدنية.

وقال مارتينيز عن مواجهة إيطاليا في ميونيخ: سنلعب بطريقة مختلفة أمام إيطاليا؛ لأنها ستهاجم من أول ثانية في المباراة، يتمتع لاعبوها بحيوية كبيرة.

وتابع: إنه منتخب منظم للغاية ويعرف كل لاعب طبيعة دوره تماماً، سنحتاج إلى القوة الهجومية والدفاعية في المباراة، في بعض الأحيان يجب أن ندافع جيداً. وأكد مارتينيز أن بلجيكا لن تركن للتكتل الدفاعي واللعب على الهجمات المرتدة.

وقال: شخصية المنتخب البلجيكي لن تتغير، نحن فريق يحب الاستحواذ على الكرة وتشكيل خطورة هجومية، ونرغب في إظهار المواهب التي نملكها للفوز بمباريات، لكن في بعض الأحيان يحتاج تحقيق الفوز إلى إظهار جوانب أخرى.

وعبر مارتينيز عن إعجابه بمنتخب إيطاليا: لم يخسروا في 31 مباراة؛ ويجب أن نكون في أفضل حالاتنا لتحطيم هذا السجل.