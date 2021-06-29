اليوناني جونياس مدرباً لبيراميدز



القاهرة (أ ف ب)

القاهرة (أ ف ب) أعلن نادي بيراميدز المصري تعيين اليوناني تاكيس جونياس في منصب المدير الفني للفريق، خلفاً للمدير الفني السابق الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المقال من منصبه الثلاثاء.

وعقد ممدوح عيد الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز جلسة مع المدرب الجديد، قبل قيادته للمران الأول مع الفريق بملعب الدفاع الجوي الرئيسي، وتمنى له التوفيق في مهمته الجديدة، وتحدث معه حول أهداف النادي وخططه للمرحلة المقبلة.

ويقود جونياس تدريب بيراميدز لأول مرة اليوم بملعب النادي بالدفاع الجوي، استعداداً لخوض لقاء الأهلي الذي يقام بملعب الأهلي الخميس المقبل، ضمن منافسات المرحلة السابعة والعشرين للدوري المصري لكرة القدم.

وسبق للمدرب اليوناني قيادة فريق وادي دجلة في الدوري المصري، وظهر الفريق معه بشكل مميز رغم عدم تحقيق نتائج جيدة، حيث خاض الفريق تحت قيادته 56 مباراة حقق الفوز 15 مناسبة، وتعادل في مثلها، بينما تلقى الهزيمة في 26 مواجهة.

ويضم جهاز المدير الفني كل من محمود فتح الله واليوناني سبيروس وعمرو مختار مدربين، وخالد عبد الله مدرب حراس المرمى.

وكان مجلس إدارة بيراميدز قرر اليوم إقالة مدربه الأرجنتيني رودلفو أروابارينا، عقب خروج الفريق من كأس الاتحاد الأفريقي «الكونفيدرالية» الأحد الماضي، بخسارته أمام الرجاء البيضاوي المغربي بركلات الجزاء الترجيحية 4-5، بعدما تعادلا سلبياً ذهاباً وإياباً.

وحرص المدير الفني الأرجنتيني على وداع لاعبيه قبل رحيله عقب اتفاقه مع الإدارة على الرحيل بالتراضي مؤخراً، والاكتفاء بالفترة التي قضاها في منصبه منذ بداية الموسم الجاري.