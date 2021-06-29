بيير يثير الاستياء في ويمبلدون

لندن (رويترز)

حذر الحكم بنوا بيير من التخاذل وعدم بذل أي مجهود في اللعب، وعبرت الجماهير عن استيائها من تصرفات اللاعب الفرنسي، بعد خسارته 6-3 و6-4 و6-صفر في الدور الأول لبطولة ويمبلدون للتنس، أمام الأرجنتيني دييجو شوارتزمان اليوم الثلاثاء.

وتوقف اللاعب تقريباً عن بذل أي مجهود في المجموعة الثالثة أمام المصنف التاسع، وسدد الكرات بعيداً وأهدر نقاط إرساله مثل رجل في عجلة من أمره للحاق بالطائرة.

وبينما كانت النتيجة 5-صفر نال بيير تحذيراً من الحكم محمد الحياني، لخرقه قواعد المنافسة النزيهة لتحدث مشادة حامية بينهما.

وقال بيير أثناء العودة لمقعده: أرغب في حضور الطبيب، أعاني من الألم. ولم يستجب الحكم لهذا الطلب قائلاً: لا يمكنك اللعب بهذه الطريقة، لن استدعي الطبيب لهذا الغرض، يجب أن تظهر المزيد من الروح الرياضية.

وسأل بيير الحكم غاضباً عن عدد الضربات الأمامية التي سددها في الشبكة في أول مجموعتين، لكن الحكم طالبه بمحاولة بذل أفضل ما عنده. وصاح أحد المشجعين في الملعب رقم 2 قائلاً: إنك تهدر وقت الجميع.

وبعد انتهاء المباراة جمع بير أغراضه وغادر الملعب. وقال للصحفيين رداً على السخرية: لا أكترث لكلام الناس، ألعب من أجلي وهذا كل ما يهمني، لا ألعب من أجل الناس.

واللاعب البالغ عمره 32 عاماً ليس غريباً على الحوادث المثيرة للجدل. في أبريل الماضي منعه الاتحاد الفرنسي للتنس من المشاركة في أولمبياد طوكيو، بعد تكرار "التصرفات غير الرياضية"، وسبق أن استبعده الفريق الفرنسي من أولمبياد ريو 2016، بسبب قضائه الكثير من الوقت خارج القرية الأولمبية.

كما أعلن بيير سابقاً أن التنس ليس من أولوياته وكان راضياً بالمشاركة في كل بطولة والخروج من الدور الأول بعد الحصول على أموال المشاركة.