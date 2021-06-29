«الأولمبياد الخاص الإماراتي» يشارك في الألعاب العالمية الشتوية

رضا سليم (دبي)

شهدت معالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي وزيرة الدولة لشؤون الشباب رئيسة مجلس أمناء مؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي، فعاليات الملتقى الموحد للرياضات الشتوية الذي نظم الأولمبياد الخاص الإماراتي في سكي دبي - مول الإمارات، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي واتحاد الإمارات للرياضات الشتوية و«سكي دبي»، ويهدف إلى تمكين الرياضيين من أصحاب الهمم وتجهيز فريق تزلج اختراق الضاحية من لاعبي الأولمبياد الخاص الإماراتي استعدادًا للمشاركة في دورة الألعاب العالمية الشتوية في كازان الروسية التي تقام في يناير 2022.

حضر الملتقى سعيد محمد حارب الأمين العام لمجلس دبي الرياضي وطلال الهاشمي المدير الوطني للأولمبياد الخاص الإماراتي وهامل القبيسي نائب رئيس اتحاد الرياضات الشتوية، وناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام لمجلس دبي الرياضي وخالد العور مدير إدارة الفعاليات الرياضية بمجلس دبي الرياضي والملازم محمد العبدولي مشرف فريق شرطة دبي للتزلج ومحمد العتري نائب الرئيس للعمليات ومشاريع الثلج العالمية في مجموعة ماجد الفطيم، وكريس ديفيد مدير عمليات الرياضات الثلجية في سكي دبي.

وتم خلال الملتقى تنظيم جلسة تدريبية مكثفة لفريق رياضة تزلج اختراق الضاحية من لاعبي الأولمبياد الخاص الإماراتي المكون من 7 لاعبين منهم 4 إناث و3 ذكور بالإضافة إلى المدربين والمنظمين، وشارك في التدريبات أعضاء فريق شرطة دبي للتزلج على الثلج، إلى جانب فريق أكاديمية الإمارات للمتزلجين بهدف تمكين أصحاب الهمم في المجتمعات المحلية وإبراز دور الرياضة في تحقيق الدمج المجتمعي بالشكل الأمثل.

وكرمت معالي شمة المزروعي الشركاء والداعمين للأولمبياد الخاص، كما أهدى مجلس دبي الرياضي إلى معالي الوزيرة ميدالية أبطال خط الدفاع الأول التي تحمل اسم معاليها، كما التقطت معالي الوزيرة صورة جماعية مع الرياضيين والشركاء والداعمين.

وقال سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي: تحظى رياضة أصحاب الهمم بالدعم الكبير من قيادتنا الرشيدة، حتى شهدت رياضة أصحاب الهمم في الدولة تطورًا كبيرًا خلال الآونة الأخيرة، كما يولي سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي رئيس اللجنة العليا لحماية حقوق أصحاب الهمم اهتمامًا كبيرًا بتمكين أصحاب الهمم، وهو ما انعكس بشكل إيجابي على نتائج رياضيينا من أصحاب الهمم الذين شرفونا بإنجازاتهم، حيث زاد عدد المتأهلين من رياضيينا إلى دورة الألعاب البارالمبية في طوكيو 2020، كما يشارك 7 لاعبين في الألعاب العالمية الشتوية في كازان.

وأضاف: نعمل في مجلس دبي الرياضي على ترجمة التوجيهات الحكيمة من الحكومة عبر إطلاق المبادرات التي تسهم في تمكين هذه الفئة المهمة من المجتمع وإعطائهم الفرصة لإبراز مواهبهم، وهذا هو أحد أهم أهداف المجلس الاستراتيجية، حيث يحرص المجلس على دعم جهود الأولمبياد الخاص الإماراتي ويقدم لهم كافة سبل الدعم اللازمة، لذلك نعمل بالتعاون مع العديد من المؤسسات الوطنية الحكومية والخاصة لتنظيم العديد من الفعاليات على مدار العام المخصصة لأصحاب الهمم لتشجيعهم على انتهاج الرياضة كأسلوب حياة صحية ونشيطة كما يتعاون مجلس دبي الرياضي مع اتحاد الإمارات للرياضات الشتوية وسكي دبي لتنظيم العديد من البطولات الشتوية المحلية والدولية لأصحاب الهمم، وثقتنا كبيرة في أبنائنا بأن يحققوا ألقابًا وميداليات خلال الألعاب العالمية الشتوية في كازان - روسيا التي تقام بداية العام المقبل.

وقال طلال الهاشمي المدير الوطني للأولمبياد الخاص الإماراتي: الاستعدادات للألعاب العالمية الشتوية كازان 2022 تجري على قدم وساق، ويمكننا اليوم أن نشيد بالمجهود الملهم للاعبينا من أصحاب الهمم، بالإضافة إلى الجهود الحثيثة لجميع القائمين على التدريبات من مدربين ومنظمين وأُسر اللاعبين ومقدمي رعاية ونفتخر بالتعاون المتواصل مع مجلس دبي الرياضي الذي يساهم بشكل كبير في العملية التنظيمية للتدريبات هنا في دبي، خاصة تدريبات تزلج اختراق الضاحية، وتحقيق ما نطمح إليه من إنجازات لأصحاب الهمم. نتطلع للغد بكل الآمال والتمنيات بالنجاح لفرقنا المشاركة في الألعاب العالمية الشتوية كازان 2022 ونرى فيهم أبطالاً يحملون علم الإمارات عالياً في أهم المحافل الرياضية.

من جانبه قال جمعة محمد الظاهري، الأمين العام لاتحاد الإمارات للرياضات الشتوية: ننطلق من استراتيجية حكومة دولة الإمارات، التي تهدف إلى تحقيق رفاهية الإنسان باعتباره الثروة الحقيقة للمجتمع، من خلال إيجاد شراكة فعالة بين المؤسسات الحكومية وغير الحكومية، ونستمد ذلك من اهتمام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بأصحاب الهمم وحرص سموه على أن يكون مجتمعنا مجتمعاً متلاحماً ومتماسكاً تتساوى جميع فئاته في الدعم والاهتمام، لذا نعمل على تسخير خبراتنا الفنية في الاتحاد لإعداد فرق الأولمبياد الخاص بكل حرص وتفانٍ.

وأضاف: التوقيع في ديسمبر الماضي على مذكرة التفاهم بين الاتحاد والأولمبياد الخاص الإماراتي كان نقطة الانطلاق الحقيقية، التي جاءت في إطار الشراكة الفعالة والاستراتيجية، وقد أثمرت بنتائج طيبة نشاهدها اليوم بوجود فريق إماراتي يستعد بكل قوة وعزيمة وإصرار على خوض المنافسة في الألعاب العالمية الشتوية في كازان 2022، لرفع علم دولة الإمارات وحصد الميداليات بإذن الله.