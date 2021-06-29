زودر ينتقد اليويفا

ميونيخ (د ب أ)

وجه رئيس وزراء ولاية بافاريا الألمانية ماركوس زودر، انتقادات للاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، بسبب السماح بحضور أعداد كبيرة من المشجعين في مباريات مقررة بالعاصمة البريطانية لندن، ضمن بطولة كأس الأمم الأوروبية «يورو 2020»، رغم المخاوف في بريطانيا بشأن سلالة فيروس كورونا المعروفة باسم «دلتا».

وقال زودر اليوم الثلاثاء عقب اجتماع مجلس الوزراء في ميونيخ إن قرار اليويفا «من المستحيل فهمه، وأضاف: ما يفعله يويفا الآن غير مقبول بالنسبة لي، حيث إن أي زيادة في عدد المشجعين تعد ببساطة طريقة عشوائية لا تحمل أي معنى أو هدف، وبالتالي تكون هناك احتمالية للانتشار في مختلف أنحاء أوروبا.

وتجدر الإشارة إلى أنه استاد «أليانز أرينا» في ميونيخ شهد حضوراً جماهيرياً بنسبة نحو 25 % من سعة مدرجاته، خلال مباريات المنتخب الألماني في دور المجموعات، وسيستمر الحال كذلك في المباراة المقررة بالاستاد نفسه بين المنتخبين الإيطالي والبلجيكي يوم الجمعة المقبل في دور الثمانية.

أما استاد ويمبلي في العاصمة البريطانية لندن، فيشهد زيادة عدد المشجعين المسموح بحضورهم إلى 45 ألف، خلال مباراة المنتخبين الألماني والإنجليزي المقررة اليوم الثلاثاء في دور الستة عشر، ثم يرتفع العدد إلى 60 ألف في مباريات الدورين قبل النهائي والنهائي.