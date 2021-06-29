«شارة محمد بن زايد لسباقات الهجن» تنطلق الجمعة

أبوظبي (الاتحاد)

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، تنطلق صباح يوم «الجمعة» المقبل، «شارة محمد بن زايد آل نهيان لسباقات الهجن» في 30 ميداناً في مختلف مناطق الدولة.

وتستمر المنافسات التي تقام لفئتي «الفطامين» و«الحقايق» لمدة أربعة أسابيع متتالية، حيث يبدأ الأسبوع الأول للسباقات التأهيلية بمنافسات الفطامين، والتي خصص لها 15 شوطاً لمسافة 1.5 كيلومتر، وفي التاسع من شهر يوليو المقبل تبدأ تحديات سن الحقايق، والتي خصص لها 10 أشواط ولمسافة 3 كيلومترات.

وتعود منافسات سن الفطامين مجدداً بتاريخ 16 يوليو بـ 15 شوطاً ولمسافة 1.5 كيلومتر، على أن تختتم المنافسات يوم الجمعة 23 يوليو بسباقات سن الحقايق و10 أشواط لمسافة 3 كيلومترات. وتقام المنافسات ضمن السباقات التمهيدية التي تسبق انطلاقة الموسم الجديد 2021-2022.

وتأتي «الشارة» في ظل الدعم الكبير الذي تقدمة القيادة الحكيمة لتعزيز الرياضات التراثية عامة وسباقات الهجن خاصة، وذلك سيراً على النهج الذي أرساه المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، في الحفاظ على الموروث الشعبي الأصيل وتقاليد أهل الإمارات والمنطقة.

وتشمل الميادين التي تقام عليها «الشارة»، كلاً من الوثبة ومدينة زايد وغياثي وليوا والسلع والخزنة والسمحة وسيح صبرة وبوسمرة، إضافة إلى الساد وغشابة والسد ورماح وسويحان والجبيب والقوع والسحم والرقيعات والوجن والمرموم ومرغم والراشدية والطي، بجانب ميادين الهباب واللبسة والذيد والتلة والسوان والخوانيج.