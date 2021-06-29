موسم «الخليج العربي 2021 - 2022» ينطلق 19 أغسطس

أبوظبي (الاتحاد)

اعتمدت رابطة المحترفين الإماراتية أجندة مسابقاتها للموسم المقبل 2021 - 2022، حيث ينطلق الموسم الجديد بإقامة مباريات الجولة الأولى لدوري الخليج العربي يومي 19 و20 أغسطس المقبل، تعقبها الجولة الثانية يومي 25 و26 من الشهر ذاته، قبل التجمع الأول للمنتخب الأول لبداية التصفيات النهائية.

وقد تم إعداد أجندة الموسم الجديد عبر اجتماعات تنسيقية عدة، سواء بين فريق العمل المشترك من اتحاد الإمارات لكرة القدم ورابطة المحترفين الإماراتية، أو مع ممثلي الأندية المحترفة، بالإضافة لاجتماع تنسيقي مع ممثلي القنوات الناقلة وصاحبة الحقوق، وذلك في إطار مبدأ التعاون، وتوحيد الرؤية مع شركاء النجاح لتحقيق الأهداف المحددة، وفق الخطة الاستراتيجية 2020 - 2030.

وقد جددت الرابطة تأكيد أهمية دعم مسيرة المنتخب كأولوية وطنية، ووفق الغايات التي تتطلع لها منظومة الاحتراف في كرة القدم الإماراتية، ليكون «الأبيض» في الواجهة القارية والعالمية، قبل انطلاق مشوار التصفيات النهائية المؤهلة إلى كأس العالم 2022 في سبتمبر المقبل.

أما بقية مشوار الدور الأول من دوري الخليج العربي، فسيشهد إقامة أربع جولات في شهر سبتمبر 2021، حيث تقام الجولة الثالثة يومي 10 و11 ، والرابعة أيام 16 و17 و18، والخامسة يومي 23 و24، على أن تقام الجولة السادسة يومي 28 و29 سبتمبر.

وتقام خلال شهر أكتوبر 2021، جولتان في دوري الخليج العربي تعقبان التجمع الثاني للمنتخب الأول، حيث تُلعب مباريات الجولة السابعة أيام21 و22 و23 أكتوبر، والجولة الثامنة يومي 28 و29 من الشهر ذاته.

وتسبق مباريات الجولة التاسعة المقررة في 2 و3 نوفمبر 2021 التجمع الثالث للمنتخب الأول، تعقبها مباريات الجولة العاشرة يومي 20 و21 نوفمبر، فيما تُلعب مباريات الجولة 11 يومي 25 و26 ديسمبر 2021، والجولة 12 يومي 30 و31 ديسمبر 2021، على أن يختتم الدور الأول بإقامة الجولة 13 يومي 6 و7 يناير 2022.

أما منافسات النسخة الجديدة من كأس الخليج العربي، فستنطلق في 15 و16 أكتوبر 2021، فيما تقام مباراة كأس سوبر الخليج العربي التي تجمع الجزيرة بطل دوري الخليج العربي وشباب الأهلي بطل كأس رئيس الدولة في الموسم الماضي 2020 - 2021، في 10 يناير 2022.