تفاؤل رئاسي بالفوز على إنجلترا

برلين (د ب أ)

أبدى الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، ثقته في الاتحاد الألماني لكرة القدم، قبل مباراة المنتخبين الألماني والإنجليزي في بطولة كأس الأمم الأوروبية.

وقال شتاينماير اليوم الثلاثاء في بوتسدام بعد اجتماع لرؤساء الدول الناطقة بالألمانية: "الألمان سيفوزون".

وذكر شتاينماير أنه لطالما كان لملعب ويمبلي معنى خاص بالنسبة لألمانيا، وقال: في هذه الأثناء تم نسيان أن الإنجليز لا يفكرون فقط في عام 1966، ولكن أيضا في المباريات أمام ألمانيا، والتي لم تكن لصالح إنجلترا، أتمنى أن تكون مباراة الليلة واحدة منهم.

ويواجه المنتخب الألماني نظيره الإنجليزي مساء اليوم في مباريات الدور الـ16 في لندن. وفي نهائيات كأس العالم لكرة القدم عام 1966، فازت إنجلترا المضيفة على ألمانيا وتوجت بطلة العالم.

وفي بطولة أوروبا عام 1996، فازت ألمانيا في مباراة نصف النهائي على إنجلترا في طريقها إلى اللقب.

وبعد فوز سويسرا على فرنسا في مباراة أمس الاثنين خلال البطولة، هنأ الرئيس الألماني الجارة السويسرية، وقال: "لأول مرة تهانينا للسويسريين!"، مضيفا أن رؤساء الدول تمكنوا من مشاهدة ركلات الترجيح بعد محادثاتهم الافتتاحية أمس وهنأوا الرئيس السويسري جاي بارميلين.