داميانوفيتش.. رحلة طويلة إلى قمة الجبل الأسود وآسيا

سلطان آل علي (دبي)

دخل لاعب الجبل الأسود أو مونتينيجرو، ذو الـ39 عاماً، ديان داميانوفيتش تاريخ أكبر قارات العالم بكونه أعظم هداف في تاريخ دوري أبطال آسيا، بوصوله إلى الهدف رقم 38 بمباراة فريقه كيتشي الأخيرة ضد سيريزو أوساكا الياباني، متجاوزاً بذلك الهدف أسطورة أبطال آسيا ونادي جيونبوك وكوريا الجنوبية، اللاعب لي دونج جوك والذي اعتزل مؤخراً وتوقف رصيده عند 37 هدفاً، وقد كان في رصيد داميانوفيتش قبل انطلاق النسخة الحالية 36 هدفاً خلف لي دونج بهدف واحد.

واستغل الفرصة وسجل هدفين في أول مباراتين مع فريقه كيتشي القادم من هونغ كونغ، ليعتلي القمة بعد سنوات طويلة في القارة الصفراء. لم تكن رحلة تحقيق الرقم الكبير سهلة ومفروشة بالورود، بل كانت رحلة طويلة جداً على مدى 13 عاماً، فقد بدأ داميانوفيتش باللعب في المسابقة القارية عام 2009 مع سيؤول الكوري الجنوبي وسجل 5 أهداف، ثم في 2011 وسجل 5 أهداف أيضاً، ثم في 2013 وسجل حينها 7 أهداف في تلك النسخة وأنهى البطولة وصيفاً مع سيؤول الكوري الجنوبي.

وفي 2015 ظهر ديان مجدداً في دوري أبطال آسيا ولكن بقمصان بكين غوان الصيني وسجل معه هدفين فقط. ثم عاد من جديد إلى سيؤول وشارك في نسخة 2017 مسجلاً 3 أهداف. بعد ذلك ظهر الهداف الكبير في أبهى صوره، وتوهّج في نسخة 2018 حين سجل 9 أهداف مع نادي سوون سامسونغ بلووينجز الكوري، لتكون تلك أفضل نسخة له على الإطلاق.

وفي هذا العام يعود من جديد مع نادي كيتشي من هونج كونج ليسجل هدفين في أول مباراتين في المجموعات. لتكون المحصلة 38 هدفاً مع 4 أندية مختلفة (2 من كوريا الجنوبية و1 الصين وهونج كونج) على مدى 8 نسخ، بمعدل يقارب 5 أهداف في كل نسخة. ويظل سيؤول هو القميص الذي سجل به 66% من أهدافه بمجموع 25 هدفاً في 4 نسخ مختلفة، يليه بلووينجز بـ9 أهداف ثم كل من بكين وكيتشي بهدفين مع كل فريق.

شباك مفضلة

ولا شك أن لكل هداف شباكاً يعشق التسجيل فيها، وداميانوفيتش سجّل أكبر عدد من الأهداف على نادي كاشيما انتلرز الياباني بـ4 أهداف، يليه العين الإماراتي وسريويجايا الاندونيسي وسيدني إف سي الاسترالي بـ3 أهداف على كل فريق. في حين أن هناك تسع فرق سجّل عليها هدفين و7 فرق هز شباكها مرة وحيدة فقط، وبذلك يكون مجموع الشباك التي سجل فيها هو 20 نادياً آسيوياً.

وتوزعت أهدافه على 14 مدينة آسيوية مختلفة، أكثرها أتت في سيؤول بطبيعة الحال بـ16 هدفاً، وبعدها تأتي سيدني بـ4 أهداف ثم بوريرام وسوون بـ3 أهداف وجينجو وكاشيما بهدفين، وهدف واحد في 8 مدن أخرى.

رجل شرق آسيا

ويعد داميانوفيتش ابن شرق آسيا البار؛ فقد مثّل 7 أندية مختلفة منذ عام 2007، منها 4 أندية كورية و2 من الصين وآخرها من هونغ كونغ. حتى أنه صرّح بأن آسيا بيته الثاني وأنه اتخذ أفضل قرار له باللعب هنا بدلاً من أوروبا لأنها قدره، وأصبح الآخرون يسمّونه «ديان مين- جو» نسبةً إلى الأسماء الكورية، ولا يزال طموح ديان باللقب الآسيوي غير محقق، حيث فشل في إحرازه خلال 8 نسخ، وقد كان قاب قوسين في 2013 حين وصل للنهائي مع سيؤول وواجه جوانجزهو الصيني وتعادل الفريقان ذهاباً 2-2 في سيؤول، وسجل ديان هدفاً، ثم تعادلا إياباً 1-1 في جوانجزهو، وسجل ديان كذلك، غير أن القوانين أهدت البطولة للنادي الصيني بأهداف خارج الأرض.

وفي 2016 وصل إلى نصف النهائي كذلك مع سيؤول، وفي 2018 مع سامسونج بلو وينجز.

ترتيب الهدافين في دوري أبطال آسيا

38 | ديان داميانوفيتش

37 | لي دونج جوك

32 | ناصر الشمراني

29 | أليكسون

26 | شينزو كوروكي

25 | ريكاردو جولارت

23 | عمر السومة

23 | عبدالرزاق حمدالله

21 | بغداد بونجاح