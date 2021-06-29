أنس جابر إلي الدور الثاني في ويمبلدون

لندن (د ب أ)

تأهلت التونسية أنس جابر إلى الدور الثاني ببطولة ويمبلدون للتنس، وذلك بعد تغلبها على ريبيكا بيترسون 6 / 2 و6 / 1، في الدور الأول من البطولة.

ومن المقرر أن تلتقي جابر في الدور التالي مع الفائزة من المباراة التي تجمع بين الأميركية فينوس وليامز والرومانية ميهيلا بوزارسينيسكو.

كما تأهلت للدور الثاني أيضاً التشيكية كارولينا بليسكوفا، التي تغلبت على السلوفينية تامارا زيدناسيك 7 / 5 و6 / 4، وضربت بليسكوفا موعداً في الدور الثاني مع الكرواتية دونا فيكيتش، التي تغلبت على الروسية أنستاسيا بوتابوفا 6 / 1 و6 / 4.

وفازت الأرجنتينية ناديا بودوروسكا على آن لي الأميركية 6 / 4 و7 / 6 (7 / 1)، لتلتقي مع التشيكية تيريزا مرتنكوفا، التي تغلبت بدورها على الأميركية أليسون ريسك6 / 2 و4 / 6 و6 / 1.

وفازت البلجيكية إليز ميرتنز على البريطانية هاريت دارت 6 / 1 و6 /، لتلتقي مع الصينية لين تشو التي تغلبت على الألمانية مونا بارثيل 6 / 7 (2 / 7) و6 / 3 و6 / 3، وفازت اليونانية ماريا سكاري على الهولندية ارانتشا روس 6 / 1 و6 / 1 لتضرب موعداً مع الأميركية شيلبي روجرز، التي تغلبت على الأسترالية سمانثا ستوسور 6 / 1 و5 / 7 و6 / 3.

وفازت الأميركية كلاير ليو على اليابانية ميساكي دو 2 / 6 و6 / 3 و9 / 7، كما فازت الروسية فيرا زفوناريفا على التشيكية ماري بوزكوفا 7 / 5 و6 / 4.