دورتموند يكافئ ترزيتش بالمنصب الجديد

برلين (د ب أ)

أعلن نادي بروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم، عن انتقال إيدين ترزيتش الذي أنقذ موسم الفريق في عام 2021 بفوزه بلقب كأس ألمانيا في 14 مايو الماضي، من منصبه التدريبي إلى منصب جديد كمدير تقني بالنادي.

وتولى ترزيتش تدريب دورتموند في ديسمبر عام 2020، وذلك بعد إقالة لوسيان فافر، ليقود الفريق لاحتلال المركز الثالث في الدوري الألماني «بوندسليجا» ليتأهل الفريق لبطولة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

كما نجح في الفوز بلقب كأس ألمانيا بعد الفوز في المباراة النهائية على حساب لايبزج.

ورغم تأكيد دورتموند على دور ترزيتش في الجهاز التدريبي مع ماركو روزه المدير الفني الجديد، في حال أراد ذلك، فإن النادي أعلن عن توليه منصباً جديداً في الإدارة، حيث وقع عقداً على ذلك حتى عام 2025، وقال ترزيتش عن منصبه والذي سيتضمن التخطيط للفريق ومراقبة اللاعبين المعارين والعمل كحلقة وصل بين الإدارة ومركز الشباب: لا أطيق الانتظار كي أبدأ عملي.

وكان دورتموند قد أعلن أمس الاثنين، أن سيباستيان كيل مدير إدارة تراخيص اللاعبين، سيخلف مايكل زورك في منصب مدير الكرة، حينما يرحل الأخير عنه في عام 2022.