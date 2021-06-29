زلاتكو يفتح ملف تصفيات المونديال





زغرب (رويترز)

يخطط زلاتكو داليتش مدرب كرواتيا للاستمرار على رأس الجهاز الفني للفريق، وقيادته خلال تصفيات كأس العالم 2022، سعياً للتأهل للنهائيات التي ستقام في قطر رغم تعرضه للكثير من الانتقادات، عقب الخروج من بطولة أوروبا 2020 نتيجة الخسارة 5-3 أمام إسبانيا في دور 16 أمس الاثنين.

وتعرض داليتش لانتقادات واسعة النطاق في بلاده، بسبب أداء الفريق الذي اعتبره كثيرون دون المستوى المنشود، ومن ثم خروجه المبكر من البطولة الأوروبية بعكس الكثير من التوقعات، بعدما احتل المركز الثاني في كأس العالم 2018 في روسيا.

لكن كرواتيا ومدربها العنيد داليتش ودعا البطولة برأس مرفوعة، بعد استبسال الفريق ونجاحه في التعادل بعد تأخره 3-1، قبل تراجعه في الوقت الإضافي بعد ذلك ودخول هدفين سريعين مرماه.

وقال داليتش في مؤتمر صحفي في مقر الفريق في بلاده اليوم الثلاثاء: لقد ارتكبت أخطاء وأتحمل المسؤولية لأنني في النهاية كنت صاحب القرار.

وأضاف المدرب: الآن أدرك أنه كان من الممكن لي اتخاذ قرارات مختلفة، لكن اهتمامي الوحيد الآن ينصب على التأهل لنهائيات كأس العالم 2022، مع اقتراب موعد مباراتنا الكبيرة في التصفيات في مواجهة روسيا في أول سبتمبر.

وأردف داليتش قائلاً: ليس هناك ما نخجل منه، ارتكبنا بعض الأخطاء البسيطة غير المسموح بها في مواجهة فرق مثل إسبانيا، التي لن تفوت الفرصة لاستغلال ذلك، لكن هذا جزء من التعلم والتطور رغم أنه كلفنا فرصة الظهور في دور الثمانية.

وأحرزت كرواتيا هدف السبق في شباك إسبانيا بفضل هدف غريب بنيران صديقة، ثم تعادلت إسبانيا عن طريق بابلو سارابيا بينما كان أنتي ريبيتش يستبدل حذاءه خلف خط التماس.

وأحرز فيران توريس هدف إسبانيا الثالث بعد ركلة حرة نفذت سريعاً، بينما كان مدافع كرواتيا الأيسر ياسكو جفارديول مشغولاً بشرب بعض الماء.

ورغم ذلك رفض داليتش توجيه اللوم إلى ريبيتش أو جفارديول لعدم التركيز، قائلاً إن منتخب بلاده حقق هدفه الأساسي المتمثل في الوصول لمرحلة خروج المغلوب.

وأكد داليتش أن الفريق حسب رأيي أمامه مستقبل باهر، أنا حزين وفخور في نفس الوقت، حزين على اللاعبين الذين بذلوا كل جهد مستطاع وعلى الجمهور الذي أضاع وقتاً وأنفق مالاً من أجل دعمنا، لكني أيضاً فخور لأنه لم يكن بوسعنا القيام بأكثر من ذلك في مواجهة واحد من أفضل المنتخبات على مستوى العالم.

والتزم داليتش الحذر فيما يتصل بمستقبل القائد المخضرم لوكا مودريتش «35 عاماً» ولاعبين كبار آخرين مع المنتخب.

وقال عن ذلك: لم تكن لدينا فرصة مناسبة للحديث في مثل هذه الأمور.. سنقرر عما قريب ما يتعين علينا القيام به من أجل الصالح العام.