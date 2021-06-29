غزارة تهديفية وأرقام تاريخية في ثمن نهائي «يورو 202»

دبي (الاتحاد)

إثارة كبيرة ومفاجآت كروية وأرقام تاريخية شهدتها مباراتا إسبانيا وكرواتيا وفرنسا وسويسرا بثمن نهائي «يورو 2020». وتغلب منتخب إسبانيا على كرواتيا 5-3 في مباراة مثيرة للتأهل لربع النهائي، لتواجه سويسرا التي تغلبت على فرنسا بطل العالم بركلات الترجيح 5-4 بعد مباراة ماراثونية انتهت أشواطها الأصلية والإضافية بالتعادل 3-3.

وشهدت المباريات غزارة تهديفية وأرقاماً تاريخية وإثارة كبيرة حيث تم تسجل الهدف رقم 800 في تاريخ بطولات اليورو، وسيتواجه إسبانيا وسويسرا في ربع النهائي يوم 2 يوليو المقبل.

وخلال مباراة إسبانيا وكرواتيا، سجل الإسباني بيدري جونزاليس هدفاً عكسياً، هو الأطول الذي يتم تسجيله في تاريخ بطولة أمم أوروبا من مسافة 49 ياردة، ويعتبر هذا الهدف العكسي هو التاسع في نسخة «يورو 2020»، لتكون أكثر نسخة استقبالاً للأهداف العكسية في التاريخ.

وأصبح سيزرا أزبيليكويتا أكبر لاعب يسجل لإسبانيا في تاريخ كأس أمم أوروبا بسن 31 عاماً و304 أيام بعد هدفه في مرمى كرواتيا. وأصبح ألفارو موراتا الهداف التاريخي لمنتخب إسبانيا في بطولة أمم أوروبا متساوياً مع النجم السابق فيرناندو توريس برصيد 5 أهداف، بعدما سجل هدفاً في مرمى كرواتيا.

وبات منتخب إسبانيا أول منتخب في تاريخ كأس أمم أوروبا يسجل 5 أهداف أو أكثر في مباراتين على التوالي، بعدما سجل 5 أهداف في شباك كرواتيا، وقبل ذلك في شباك سلوفاكيا بختام الدور الأول.

وأصبحت مباراة إسبانيا وكرواتيا ثاني أكثر مباراة في تاريخ كأس أمم أوروبا تشهد تسجيل أهداف برصيد 8 أهداف بعد مباراة فرنسا ويوغوسلافيا بنصف نهائي يورو 1960 والتي شهدت تسجيل 9 أهداف. وخلال مباراة فرنسا سويسرا سجل هاريس سيفروفيتش في مرمى فرنسا، وهو الهدف رقم 800 في تاريخ بطولات كأس أمم أوروبا.

ونجحت سويسرا في التأهل إلى ربع نهائي إحدى البطولات الكبرى للمرة الأولى بعد غياب 67 عاما منذ كأس العالم 1954، بينما أخفقت فرنسا بطل العالم في التأهل لربع نهائي إحدى البطولات الكبرى للمرة الأولى منذ كأس العالم 2010.