«صيفنا سعادة» يناقش تجهيزات الانطلاقة في عجمان

عجمان (الاتحاد)

أكدت اللجنة العليا المنظمة للبرنامج الصيفي «صيفنا سعادة»، انتهاء كافة التجهيزات لانطلاق النسخة الثانية خلال شهري يوليو وأغسطس المقبلين على مستوى إمارة عجمان.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة في مركز «عجمان X» برئاسة أحمد الرئيسي رئيس اللجنة العليا المنظمة وبحضور أعضاء اللجنة، وتم استعراض كافة الأنشطة والبرامج المقررة في النسخة الثانية من «صيفنا سعادة» والتجهيزات المتعلقة بالمؤتمر الصحفي الخاص بإطلاق الفعاليات.

وثمن الرئيسي، دعم سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، راعي البرنامج والداعم الرئيسي له، مؤكداً أن حرص سموه ومتابعته الدائمة وإشرافه على سير عمل اللجنة بشكل دائم، والاهتمام بمثل هذه البرامج التي تسعد المجتمع، الأمر الذي أثمر بشكل كبير في نقل البرنامج إلى مستوى نوعي من الأنشطة الهادفة.

وقال الرئيسي: إن استمرارية البرنامج بنسخته الثانية يأتي نظراً لما حققه البرنامج من نجاح كبير، وانعكس هذا بشكل لافت في الحرص من المشاركين وأولياء الأمور والمهتمين ودعواتهم وتواصلهم مع اللجنة من أجل الاستمرار في تنظيم البرنامج، لما يحتويه من أنشطة متعددة وجاذبة من الفعاليات الرياضية والثقافية والترفيهية والعلمية والورش المعرفية لمختلف فئات المجتمع، بما يحقق الفائدة والسعادة وجودة الحياة.

وأضاف الرئيسي: تم تصميم البرنامج وفق أفضل الخيارات التي تضمن تحقيق درجات عالية من السعادة على وجوه المشاركين لتجسيد الشعار الخاص بالبرامج المتنوعة التي تستهدف الفئات المختلفة، لغرس القيم الوطنية وإبراز المواهب وتطويرها وتعزيز الثقة في الإمكانات الهائلة للمشاركين، إلى جانب البرامج غير التقليدية والتي تعزز الهوية الإماراتية.

ونوه الرئيسي إلى أن الجدول الزمني للفعاليات ونوعية البرامج والترتيبات المقررة وكيفية المشاركة، سيتم الإعلان عنها في مؤتمر صحفي.

