عام إضافي لفيرناندينيو مع السيتي

لندن (د ب أ)

أكد البرازيلي فيرناندينيو قائد فريق مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، أن لديه عمل لم يفرغ منه بعد في الفريق، وذلك بعد توقيعه على عقد جديد لمدة عام إضافي.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي أيه ميديا»، أن فيرناندينيو «36 عاماً» سيبقى في ملعب الاتحاد حتى عام 2022، كما يهدف للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا، وذلك عقب خسارته الموسم الماضي أمام تشيلسي في المباراة النهائية التي أقيمت الشهر الماضي.

وقال اللاعب البرازيلي: في رأسي وعقلي فإن هناك مهمة لم تتم بعد، ولذلك السبب قررت البقاء هنا لمدة عام آخر، لكي أحاول مساعدة الفريق في تحقيق الأهداف التي يسعى إليها. وأضاف: من وجهة نظري، يمكننا فعل ذلك، مازال هناك مجال للتحسن والوصول لتلك الأهداف.

وأوضح: بالطبع نشعر بالسرور أنا وعائلتي لأنني سأبقى في مانشستر لعام آخر. وتابع اللاعب البرازيلي: إذا نجحت في مواصلة العمل بنفس الطريقة، بقيادتهم داخل وخارج الملعب، ومساعدتهم في التطور والأداء بشكل أفضل خلال المباريات، سأصبح أكثر الناس سعادة هنا.

وانضم فيرناندينيو إلى مانشستر سيتي قادماً من شاختار دونتيسك في عام 2013، حيث شارك في 350 مباراة وحصل على 12 بطولة محلية مع الفريق خلال تلك الفترة، كما يتشارك صدارة أكثر اللاعبين تتويجاً ببطولة كأس الرابطة الإنجليزية المحترفة، وذلك بعدما نجح في الحصول على البطولة للمرة السادسة في تاريخه الموسم الماضي.