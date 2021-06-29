مهاجم الشارقة يعود إلى البرازيل نهائياً!

علي معالي (دبي)

غادر البرازيلي ويلتون سواريز (34 عاماً) مهاجم الشارقة السابق لكرة القدم عائداً إلى بلاده بعد زيارة سريعة حاول من خلالها العودة لصفوف «الملك»، ولكن يبدو أن التقارير الصحية والفحوص التي تمت هنا أكدت عدم شفاء القناص البرازيلي، وهو ما تطلب الجلوس معه ومع وكيل أعماله لإنهاء أزمته مع الفريق، وهو ما تم بالفعل حيث تم الاتفاق على كل الأمور، خاصة أن العلاقة بين الطرفين اللاعب والنادي على ما يرام ولم تشهد أي مشاكل، وأن إدارة الفريق بالفعل كانت ترغب في استمرار اللاعب لإنهاء عقده المتبقي مع النادي، لكن الظروف الصحية للاعب تحول دون ذلك.

وكان عبدالعزيز العنبري مدرب الفريق قد أكد في فترات سابقة على أهمية وجود اللاعب بين صفوف «الملك»، على أن يكون سليماً تماماً حتى يستفيد الفريق من جهوده وهو ما سعت إليه الإدارة، لكن يبدو أن الأمور لم تنته بالشكل المناسب وتبحث إدارة الفريق حالياً عن مهاجم جديد يقود الفريق في الفترة المقبلة.

وكان ويلتون قد انضم إلى صفوف الشارقة في 2017 قادماً من قيصري سبورت التركي، وأثبت اللاعب جدارته الكبيرة في صفوف الفريق، وكان من العناصر الأساسية التي ساهمت في عودة الملك لمنصات التتويج بالفوز بلقب دوري الخليج العربي بعد غياب 23 عاماً، وكان هدافاً نموذجياً في ظل التعاون الرائع الذي كان بينه وبين الساحر البرازيلي إيجور كورنادو وريان منديز وشوكوروف، واستطاع القناص ويلتون أن يسجل 40 هدفاً في الدوري المحلي مع الشارقة و3 أهداف في دوري أبطال آسيا، بخلاف 9 أهداف مع الوصل عندما انتقل لهم واللعب موسم 2019-2020.

ولن تنسى جماهير «الملك» هذا اللاعب الذي قدم الكثير من السعادة والمتعة للجماهير التي دعمته كثيراً، وكان اللاعب عند حُسن ظن هذه الجماهير، ولكن مرض اللاعب وعدم شفائه بشكل كامل حرم الطرفين اللاعب والجماهير من استكمال المتعة مع الكرة، لتنتهي فصول هذا اللاعب الكبير داخل البيت «الأبيض الملكي».

