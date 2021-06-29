كورينثيانز يودع «الإمبراطور» راميرو

مراد المصري (دبي)

أعلن نادي كورينثيانز البرازيلي رسمياً، انتهاء مشوار لاعبه البرازيلي راميرو في صفوفه، بعدما خاض آخر مباراة أمام فلومينينسي في الدوري المحلي، ليحزم حقائبه متوجهاً للوصل على سبيل الإعارة حيث سيبدأ عقده مع «الإمبراطور» بداية من الخميس المقبل الموافق الأول من يوليو ولمدة عام.

وقام اللاعب بتوديع زملائه في غرفة الملابس عقب نهاية المباراة، ولم يتوجه مع حافلة الفريق المغادرة، حيث بدأ بإكمال إجراءاته الشخصية تمهيداً للسفر خلال الأيام المقبلة إلى دبي.

وودع سيلفينيو مدرب كورينثيانز اللاعب خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بعد مواجهة فلومينينسي، وقال: صحيح أننا لم نشركه كثيراً مؤخراً، لكن راميرو لاعب قوي وذو أداء حاد، ويمكن أن يكون خطيراً على المنافسين، بالنهاية كان القرار الذي اتخذناه ونتمنى له التوفيق.

وأكد كورينثيانز، أن الوصل سيتكفل برواتب اللاعب خلال فترة الإعارة، على أن تكون لديه الأولوية في شراء عقده بعد ذلك، دون الكشف عن القيمة المالية المحددة لشراء العقد.

ولعب راميرو 106 مباريات مع فريقه البرازيلي، وأثبت نفسه كعنصر قادر على تقديم الإضافة وإن كان قد تعرض لبعض الانتقادات في فترات معينة، لكنه امتلك قوة ذهنية بالتعامل معها.