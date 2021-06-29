«عمومية» اتحاد الكرة تجتمع «الأربعاء»

دبي (الاتحاد)

تعقد الجمعية العمومية لاتحاد الكرة القدم اجتماعها العادي رقم (2) لسنة 2021 برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس الجمعية العمومية وبمشاركة الأعضاء، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي في الساعة الحادية عشرة صباح غدٍ «الأربعاء».

وقال محمد عبدالله هزام الظاهري، الأمين العام لاتحاد كرة القدم، إن الأمانة العامة أنهت كافة الجوانب التنظيمية للاجتماع، حيث تم توجيه الدعوة لجميع الأندية للمشاركة في الاجتماع قبل شهر من موعد الاجتماع، وتزويدهم بأجندة وملفات الاجتماع قبل 21 يوماً، حسب النظام الأساسي للاتحاد.

وأشار ابن هزام إلى أن جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية، الذي تم اعتماده يتضمن أولاً المناداة على الحضور والتحقق من اكتمال النصاب القانوني لعقد الاجتماع، وثانياً التصديق على جدول الأعمال، وثالثاً كلمة رئيس الجمعية العمومية، ورابعاً تعيين ثلاثة أعضاء لمراجعة المحضر، وخامساً التصديق على محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية رقم 1 لعام 2020 والمنعقد بتاريخ 30 أغسطس 2020، وسادساً عرض تقرير النشاط للموسم الرياضي 2020-2021، وسابعاً عرض الحساب الختامي للاتحاد وتقرير مدققي الحسابات والتصديق عليه، وثامناً عضوية أندية الدرجة الثانية، وتاسعاً اعتماد التعديلات على النظام الأساسي ولوائح الاتحاد المنظمة له، وعاشراً اعتماد رؤساء وأعضاء اللجان القضائية، بالإضافة إلى ما يستجد من أعمال.

وأشاد الأمين العام لاتحاد الكرة بتعاون الأندية المستمر والدائم مع مختلف لجان وإدارات الاتحاد من خلال التواجد والمشاركة الفعالة في مختلف الورش التي يتم تنظيمها وطرح الأفكار والآراء البناءة التي تصب في مصلحة الكرة الإماراتية، مؤكداً أن هذا التعاون ساهم بشكل كبير في نجاح الموسم الرياضي المنصرم من كافة النواحي التنظيمية والفنية، متمنياً التوفيق للأندية في الموسم الكروي الجديد.