تأهل بعد انتظار 67 عاماً.. سويسرا تفاجئ العالم بإقصاء بطل المونديال!

رضا سليم (دبي)

تحولت شوارع وساحات سويسرا إلى احتفالات ضخمة للجماهير بعد تأهل منتخب بلدها للدور ربع النهائي لكأس أمم أوروبا، بالفوز المفاجئ على فرنسا بطل العالم 2016، وهو التأهل الأول في البطولات الكبرى بعد 67 عاماً.

ضرب منتخب سويسرا موعداً مع المفاجآت والإثارة، بعدما أقصت فرنسا بطل العالم من دور الـ16 في «يورو 2020» بركلات الترجيح والتأهل لدور ربع نهائي بطولة كبرى للمرة الأولى منذ 67 عاماً، وتحديداً منذ كأس العالم 1954 بعدما صعد إلى دور الثمانية وخسر من النمسا 5-7.

ويصطدم المنتخب السويسري بنظيره الإسباني في دور الثمانية الذي تأهل للدور ذاته بعد تغلبه على المنتخب الكرواتي 5-3 بعد الأشواط الإضافية. وتأهل منتخب سويسرا للأدوار الإقصائية في آخر 4 مشاركات في البطولات الكبرى، وهي كأس العالم 2014 ويورو 2016 وكأس العالم 2020 و«يورو 2020»، لكنها ودعت هذه البطولات من أول مباراة في هذه الأدوار.

وكانت المواجهة هي الخامسة بين فرنسا وسويسرا في البطولات الكبرى، حيث التقى المنتخبان في يورو 2004 وكاس العالم 2006 وكأس العام 2014 ويورو 2016 ويورو 2020، إلا أنها كانت المواجهة الأولى في الأدوار الإقصائية.

وكسر المنتخب السويسري حاجز الفوز الأول على الديوك، خاصة أن فرنسا لم تخسر في آخر 4 مواجهات قبل مباراة أمس، حيث فاز في مباراتين وتعادل في مثلهما وآخرها في يورو 2016 وانتهت بالتعادل السلبي.

ولم ينصف التاريخ «الديوك»، حيث كانت الخسارة هي الأول في آخر 8 مواجهات بينهما، حيث فازت فرنسا في 3 مباريات والتعادل في 4 مباريات، في حين حققت سويسرا أول فوز في تاريخها من ركلات الترجيح.