بارتي وكيريوس يقودان التنس الأسترالي في طوكيو

سيدني (أ ف ب)

أكدت الأسترالية آشلي بارتي المصنفة أولى عالميًا أنها ستشارك في دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو الشهر المقبل، لتقود فريق التنس المؤلف من 11 لاعبًا، بمن فيهم "المشاغب" نيك كيريوس.

يأتي إعلان بارتي بعد يوم من قرار الأميركية المخضرمة سيرينا وليامز المتوجة بأربع ذهبيات أولمبية عدم المشاركة في الحدث العالمي، الذي يغيب عنه أيضًا الإسباني رافايل نادال.

وكشفت بارتي حاملة لقب رولان جاروس 2019 أنها ستشارك في فئتي الفردي والزوجي مؤكدة "أتوق لأكون جزءًا من الحدث".

وتابعت ابنة الـ25 عامًا: المنافسة في الأولمبياد هو حلم يطمح إليه الأولاد منذ الصغر.

يتألف الفريق الأسترالي من 6 لاعبين وخمس لاعبات، بمن فيهم سام ستوسر حاملة لقب بطولة الولايات المتحدة المفتوحة عام 2011، والتي ستشارك في الألعاب الأولمبية للمرة الخامسة عن 37 عامًا.

سيكون أليكس دي مينور الخامس عشر عالميًا أعلى المصنفين لدى الرجال في الفريق، كما من المتوقع أن يكون كيريوس المثير للجدل أحد أبرز اللاعبين في القرعة رغم تواجده في المركز الستين عالميًا.

سيخوض كلاهما منافسات الفردي فيما يشارك دي مينور أيضًا في الزوجي. وعلى عكس ستوسر المخضرمة، سيخوض كيريوس، بارتي ودي مينور للمرة الأولى غمار الألعاب الأولمبية التي تنطلق في 23 يوليو المقبل.

وقالت ستوسر التي شاركت في أثينا 2004، بكين 2008، لندن 2012 ويورو 2016: من الرائع أن تمثل بلادك في الألعاب الأولمبية، فيكف لو حدث ذلك خمس مرات.

ستشارك أيلا تومليانوفيتش ايضًا في منافسات الفردي، في حين تنافس بارتي الى جانب ستورم ساندرز في زوجي السيدات وستوسر مع إيلين بيريس.

وسينضم جون ميلمان وجيمس داكوورث الى كيريوس ودي مينور الذي حقق لقب دورة ايستبورن الانجليزية الأسبوع الماضي في الفردي.