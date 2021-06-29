«دو روش» بطل كأس الوثبة في ويندسور

ويندسور (الاتحاد)

توّج الجواد «فالكون دو روش» بطلاً لكأس الوثبة ستاليونز، بمضمار رويال ويندسور بالمملكة المتحدة، وبلغت جائزته 4 آلاف جنيه استرليني، برعاية مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة.

ويقام المهرجان تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بهدف تشجيع الملاك والمربين على تربية واقتناء الخيول العربية الأصيلة، التي باتت لها قاعدة عريضة واهتمام كبير في أوروبا.

وكان الاحتفال ثلاثياً بمضمار ويندسور، حيث حقق «فالكون دو روش» بإشراف المدربة نايكي مالكولم، أول فوز له كمبتدئ، ومنح الفارس إيلس كاميرون فوزه الأول على الإطلاق في السباقات، بالإضافة إلى الفوز الأول للمالك سترايد أهيد ريسنج.

وتفوق الجواد البالغ من العمر ست سنوات بنصف طول عن «سيرافيم فورتا» للمالك والمدرب جيمس أوين، وقيادة أليكس شادويك، في السباق الذي شارك فيه (11) خيلاً في سن أربع سنوات فما فوق على المضمار العشبي.

وقطع البطل مسافة السباق البالغة 2000 متر، في زمن وقدره 2:27:95 دقيقة، فيما جاء ثالثاً «ران ذا ريسك» لسو هارود، بإشراف جيمس أوين، وقيادة ديفيد بروبرتس.

بعد السباق، علق الفارس إيلس سعيداً: من الرائع أن أحصل على أول فائز على الإطلاق، لقد تدربت لدي ديفيد إلسورث، لكنني واجهت في البداية صعوبة في الوصول للوزن المطلوب، قبل أن أحصل على رخصة الهواة الخاصة بي.

وكانت المدربة الفائزة مالكولم سعيدة أيضاً بجوادها الجديد الذي اشترته من مربيه نيكي ثورن، قائلة: لقد حصلنا عليه في أوائل شهر مارس، وتجنبنا سباقين كان مؤهلاً له، لأننا شعرنا أنه بحاجة إلى مزيد من الوقت.

وكان سباق الميل وربع الميل (0-65) هو السباق الأكثر قيمة في فئته الذي عقدته منظمة السباق العربية (ARO) هذا الموسم، والسباق الثالث من بين خمسة سباقات ترعاها بطولة كأس الوثبة ستاليونز، والتي ستقام في المملكة المتحدة.