أليساندرو: ميسي غير مارادونا!

أنور إبراهيم (القاهرة)

يضع النجم الأرجنتيني المخضرم أندرييس أليساندرو (40 عاماً) مواطنه وزميله السابق في منتخب «التانجو»، النجم الكبير ليونيل ميسي في مقدمة أفضل نجوم العالم حالياً، وقال إنه من النوعية التي يمكنها اللعب حتى سن الأربعين.

وأضاف في حديث لموقع «جول» العالمي بنسخته الفرنسية، إنه لعب مع ميسي لفترة طويلة في المنتخب وشهد بداياته عام 2005، ضد منتخب المجر، بل وكان معه قبلها في المنتخب الأولمبي، وأهم ما يميز «البرغوث» أنه ظل يلعب على أعلى مستوى لسنوات طويلة وهذا أمر صعب جداً في كرة القدم، ومازال يواصل الإبداع وصنع الفارق حتى الآن، مشيراً إلى أنه بمقدوره فعلاً اللعب حتى الأربعين.

وأشاد أليساندرو بعقلية ميسي الفريدة وعلق قائلاً: لم يصبح ميسي أفضل لاعب حالياً من فراغ، بل لأنه على عكس لاعبين آخرين، لم يفقد الدافع والحافز للعب وتحقيق الانتصارات وتحطيم الأرقام القياسية، وكلما حقق رقماً قياسياً سعى إلى تحطيمه وتجاوزه إلى أرقام أخرى.

ورداً على سؤال بشأن المقارنة بينه وبين مواطنه الأسطورة دييجو مارادونا، قال أليساندرو، الذي لم يلعب مطلقاً في أوروبا ومازال يلعب حتى الآن لنادي ناسيونال أوروجواي: من يحاول عقد هذه المقارنة مخطئ، فمارادونا فريد في نوعه، ولا يوجد لاعب مثله، ونحن نتحدث عنه في الحاضر، كما لوكان مازال حياً، لأننا لا نصدق إنه رحل.

وتطرق أليساندرو للحديث عن منتخب «التانجو»، المشارك حالياً في بطولة كوبا أميركا، وقال: إنه يسير بشكل جيد في هذه البطولة، وأصبح أكثر قدرة تنافسية، وتزايدت خبراته، وأثبت أنه قادر على التحكم في مجريات اللعب والضغط على المنافس، وفرصته كبيرة في الفوز بهذه البطولة.

كما أشاد أليساندرو بمواطنه المدير الفني مارسيلو بيلسا الذي عرفه عندما كان مدرباً للمنتخب الأولمبي الأرجنتيني، وقال إنه أفضل من تولى تدريبه، وعلق قائلاً: لقد جعلني لاعباً وإنساناً أفضل.