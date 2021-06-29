«عمومية الدراجات» تعتمد النظام الأساسي 11 يوليو

الشارقة (الاتحاد)

عقد مجلس إدارة اتحاد الدراجات اجتماعه برئاسة منصور بوعصيبة رئيس مجلس الإدارة وبحضور الأعضاء، وتناول الاجتماع العديد من الموضوعات المهمة التي تتعلق بنشاط الاتحاد وبرامجه، في مقدمتها اعتماد مسودة النظام الأساسي، التي تم إعدادها من قبل اللجنة المشكلة بالاتحاد برئاسة خليفة بن عمير نائب رئيس الاتحاد، وبناءً على قرار معالي أحمد بالهول الفلاسي رئيس الهيئة العامة للرياضة وطلب اللجنة الأولمبية الوطنية.

وحرص المجلس على أن تكون المسودة الجديدة للنظام الأساسي متوافقة مع دليل حوكمة الاتحادات الرياضية قبل إرسالها إلى الأندية لمناقشتها واعتمادها من الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد، التي حدد لها أن تعقد عن بعد بتقنية الاتصال المرئي يوم 11 يوليو، وحدد مجلس الإدارة نظامين لانتخابات مجلس إدارة الاتحاد، نظام الانتخاب الحر محدد المقاعد، ونظام القائمة الكاملة التي تجمع الرئيس والأعضاء.

وعلى صعيد آخر، اعتمد المجلس كافة أعمال الصيانة والتجديدات الخاصة بمضمار زايد والمبنى الإداري للاتحاد، ومن المقرر إجراء تجارب اختبار للمضمار للتأكد من مطابقة المواصفات الدولية المطلوبة.

واعتمد مجلس إدارة الاتحاد أيضاً مقترح اللجان المشاركة في تنظيم النسخة الثانية من طواف الإمارات المحلي للدراجات، كما تم اختيار نموذجين للزي الرسمي الجديد للمنتخبات الوطنية المنفذ من قبل إحدى الشركات التي من المقرر أن تدعم مسيرة الاتحاد من خلال اتفاقية تعاون وشراكة ثنائية.