الزمالك «سوبر» السلة المصرية في ليلة «المتعة والدموع»!

مصطفى الديب (أبوظبي)

تلاعب نهائي دوري السوبر المصري لكرة السلة بين الزمالك والاتحاد السكندري بأعصاب المصريين حتى اللحظات الأخيرة من المباراة بعد اللجوء لوقت إضافي.

وحلق الزمالك بلقب دوري السوبر المصري لكرة السلة على حساب الاتحاد، بعد مباراة ممتعة ومثيرة حتى اللحظات الأخيرة. تعادل الفريقان 73-73 في الوقت الأصلي بعد ثلاث ثوانٍ قاتلة كادت تنقل الدرع من ميت عقبة إلى الإسكندرية بعد ارتطام رمية الاتحاد بـ«الباسكت» في الثانية قبل الأخيرة من الوقت الأصلي.

وتسبب إسماعيل أحمد نجم الاتحاد وصاحب الـ45 عاماً في لجوء الفريقين لوقت إضافي بعد قفزة خرافية أنقذ خلالها فريقه من ثنائية حاسمة لمصطفى كيجو لاعب الزمالك.

واشتعلت الأجواء في الوقت الإضافي الذي تفوق فيه الزمالك برميات محترفة الموهوب والتر وودج الذي لعب دور البطولة وسجل رميات فاصلة في وقت قاتل.

ونجح لاعبو الزمالك في التألق خلال الوقت الحاسم ليفوز باللقاء واللقب بعد الفوز 3-2 في مجموع المباريات الخمس التي جمعت الفريقين على لقب الدوري ليكون أبناء ميت عقبة «سوبر» عن جدارة.

وتباينت المشاهد بعد اللقاء بين فرحة عارمة للاعبي الزمالك وحزن شديد للاعبي الاتحاد لكن تبقى لقطة حزن الأسطورة إسماعيل أحمد هي الأهم ومواساة والتر وودج لاعب الزمالك له.

