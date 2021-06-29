منتخب ناشئي المصارعة يشارك في بطولة العالم

أبوظبي (الاتحاد)

يشارك منتخب الإمارات لناشئي المصارعة تحت 17 عاماً، في بطولة العالم، التي تقام في العاصمة المجرية بودابست خلال الفترة من 19-25 يوليو المقبل بإشراف الاتحاد الدولي للمصارعة، وتأتي المشاركة في ظل اهتمام اتحاد المصارعة والجودو برئاسة محمد بن ثعلوب الدرعي بقطاع المراحل السنية، وبعد موافقة الهيئة العامة للرياضة.

ووافق رئيس الاتحاد على برنامج إعداد المنتخب الذي يقام في جمهورية مصر العربية، بعد ترحيب الاتحاد المصري للمصارعة باستضافة المعسكر اعتباراً من 1 إلى 11 يوليو المقبل، بالمركز الرياضي الأولمبي بالمعادي. وأجرى ناصر التميمي أمين السر العام للاتحاد الإجراءات المتعلقة بالمعسكر.

وتغادر البعثة الدولة ظهر يوم غدٍ «الخميس» من مطار الشارقة إلى القاهرة، ويرأسها محمد جاسم أمين السر المساعد، وتضم توفيق السيد من نادي الفجيرة للفنون القتالية مدرباً، وشعبان السيد المدير الفني للاتحاد منسقاً، و6 لاعبين هم: خليفة محمد الحفيتي، عبدالله راشد الكياني، عبيد راشد اليماحي، سيف مبارك المسماري، منصور محمد الكندي (نادي الفجيرة للفنون القتالية)، بدر أحمد آل علي (أبوظبي الرياضي).

وكان المنتخب اختتم أمس الأول معسكره الداخلي في ضيافة نادي الفجيرة للفنون القتالية، والذي استمر لمده أسبوعين، سخر خلالها النادي كافه متطلبات النجاح للمعسكر.

وثمن محمد بن ثعلوب الدرعي تعاون مجلس إدارة نادي الفجيرة للفنون القتالية ومتابعة العميد أحمد حمدان الزيودي رئيس اتحاد التايكواندو نائب رئيس النادي المدير التنفيذي للنادي للمعسكر الناجح، واعتبر أن الجهود التي تقوم بها الأندية المنتسبة للاتحاد في هذا الموسم الاستثنائي كان لها الأثر الكبير في نجاح النشاط والمسابقات.