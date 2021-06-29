«النمر» مساعداً لزاناردي في خورفكان

فيصل النقبي (خورفكان)

أسندت اللجنة الفنية بشركة خورفكان لكرة القدم مهمة مساعد مدرب الفريق الأول للمدرب الوطني عبد المجيد النمر، اعتباراً من الموسم المقبل.

ويأتي اختيار عبد المجيد النمر لكفاءته التدريبية في مشواره مع المنتخبات الوطنية ومع تدريب الأندية المحلية والفرق والمنتخبات السنية المختلفة.

وتسعى اللجنة الفنية بالشركة لاختيار عدد من المدربين المواطنين في كل قطاعات النادي، وخاصة الفرق السنية من أجل منح الفرصة للمدربين المواطنين، بالإضافة لتطبيق شروط رابطة دوري المحترفين بهذا الشأن.

ومن المنتظر أن يباشر الفريق الأول تدريباته في الأسبوع الأول من شهر يوليو المقبل.