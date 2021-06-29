بيليه يدعم مبابي في أزمة «الركلة المهدرة»

لندن (رويترز)

تفاعل الأسطورة البرازيلية بيليه مع الفرنسي كيليان مبابي الذي أهدر الركلة الترجيحية الأخيرة لمنتخب بلاده أمام سويسرا في «يورو 2020» والتي أطاحت بالديوك خارج البطولة، ونشر بيليه رسالته على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» لدعمه والخروج من الأزمة.

ووجه أسطورة كرة القدم البرازيلي رسالة دعم قوية إلى مبابي، بعدما تسبب في خروج فرنسا من كأس أمم أوروبا على يد سويسرا، حيث أهدر الركلة الأخيرة لمنتخب بلاده بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل، لتنتهي رحلة أبطال العالم عند دور الـ16 من يورو2020.

ونشر بيليه رسالة دعم مبابي عبر حسابه على تويتر، قائلاً: «دع رأسك مرفوعة كيليان، غداً هو اليوم الأول في رحلة جديدة»، وهي الرسالة التي لاقت تجاوباً كبيراً، خاصة أن الأسطورة البرازيلية يتابعه أكثر من 2.7 مليون متابع.

وتقدم مبابي بالاعتذار للجماهير الفرنسية، بعدما أهدر ركلة الترجيح الحاسمة خلال الخسارة 5-4 أمام سويسرا بركلات الترجيح، ليودع أبطال العالم بطولة أوروبا 2020 لكرة القدم من دور الستة عشر يوم الاثنين.وسجلت سويسرا هدفين في آخر عشر دقائق لتنتزع التعادل 3-3، ولم تتغير النتيجة في الوقت الإضافي، قبل أن ينقذ الحارس إيان زومر ركلة الترجيح الأخيرة من مبابي.

وقال مبابي: إن فرنسا «حزينة جداً» بعد الخروج من بطولة أوروبا، وإن إهدار الركلة سيجعله يبقى مستيقظاً خلال الليل. وكتب مبابي على إنستجرام: أتقدم بالاعتذار بسبب هذه الركلة، كنت أريد مساعدة الفريق لكني فشلت.

وأضاف: سيكون من الصعب بالنسبة لي النوم بعد ذلك، لكن لسوء الحظ هذه مراحل الصعود والهبوط في هذه الرياضة التي أحبها كثيراً. وتابع: أهم شيء أن نعود أقوى من أجل الارتباطات المستقبلية، أوجه التهنئة إلى المنتخب السويسري وأتمنى له كل التوفيق.

وستلعب سويسرا مع إسبانيا في دور الثمانية يوم الجمعة المقبل.