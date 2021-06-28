كيل يخلف زورك في دورتموند

برلين (د ب أ)

أعلن نادي بروسيا دورتموند الألماني اليوم أن سيباستيان كيل سيتولى منصب مدير الكرة بالنادي في العام المقبل، خلفاً لمايكل زورك الذي ظل لفترة طويلة في المنصب.

وسيتولى كيل منصبه الجديد بداية من أول يوليو 2022 بعقد يمتد حتى 2025، بعد أن شغل سابقاً منصب مدير تراخيص اللاعبين بالنادي، كما لعب في صفوف دورتموند لسنوات عديدة وأسهم في فوز الفريق بلقب «البوندسليجا» ثلاث مرات في أعوام 2002 و2011 و2012، لكن ليس هناك مقارنة بين تاريخ كيل وزورك الذي انضم لدورتموند وهو شاب في عام 1978 وتوج مع الفريق الوحيد الذي ارتدى قميصه، بلقب دوري أبطال أوروبا في 1997. وتولى زورك الفائز بلقبين في البوندسليجا كلاعب، منصب مدير الكرة في دورتموند عام 1998 وحتى الآن.

وقال زورك (58 عاماً) في بيان اليوم: علاقة العمل بيني وبين سيباستيان كيل شكلتها ثقة كبيرة منذ اليوم الأول، سيباستيان أصبح تدريجياً معنياً بكل مهام منصب مدير الكرة.

وأضاف: حقيقة أن الإدارة قررت الآن تعيينه خليفة لي في صيف 2022، من وجهة نظري قرار منطقي ومعقول، اتطلع بالفعل للعمل معاً في العام الأخير لي في منصب مدير الكرة لدورتموند.