«الآزوري» يخطط لتحجيم دور لوكاكو!

برلين (د ب أ)

يأمل المنتخب الإيطالي أن تمنحه المعرفة بإمكانيات النجم والمهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو، ميزة وتفوق على المهاجم حينما يلتقي الفريقان في دور الثمانية من كأس أمم أوروبا لكرة القدم.

وقال ماتيو بيسينا لاعب وسط المنتخب الإيطالي في معسكر الفريق في مدينة فلورنسا الإيطالية، اليوم: نحن جميعاً نعرفه جيداً، ربما سيساعدنا ذلك.

وقدم لوكاكو موسماً رائعاً مع إنتر ميلان في الدوري الإيطالي، حيث سجل 24 هدفاً للفريق ليقوده للفوز بلقب الدوري للمرة الأولى خلال عقد.

وقال بيسينا عن المهاجم القوي صاحب 28 عاماً، والذي سجل ثلاثة أهداف في البطولة حتى الآن: يمكنه أن يشق طريقه وسط اثنين أو ثلاثة لاعبين، كما يمكنه دعم الفريق بشكل جيد وقد تطور بشكل هائل.

كما أكد بيسينا لاعب أتالانتا أنه يأمل في عودة النجم البلجيكي كيفن دي بروين وتعافيه في الوقت المناسب من أجل المشاركة في المباراة، وذلك عقب خروجه مصاباً في المباراة التي فاز بها فريقه 1-0 على البرتغال أمس «الأحد» في دور الستة عشر.

وأوضح بيسينا: لقد أظهر أنه واحد من أفضل اللاعبين في العالم، لكنني أريده أن يتواجد في المباراة وأن أراه يلعب وأحاول إيقافه.

وحذر بيسينا من أن مباراة بلجيكا ستكون بمثابة اختبار أصعب من مواجهة دور الستة عشر أمام النمسا، والتي فاز بها المنتخب الإيطالي بنتيجة 2-1. وقال: لكن إذا أردنا البقاء في البطولة حتى النهاية، فعلينا أن نلعب ضد أقوى المنتخبات.