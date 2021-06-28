روديجر وجوندوجان يعودان.. و«يويفا» يشعر بالحيرة!

هرتسوجن آوراخ (د ب أ)

عاد أنطونيو روديجر وإلكاي جوندوجان إلى تدريبات المنتخب الألماني لكرة القدم اليوم، قبل السفر إلى لندن لمواجهة المنتخب الإنجليزي غداً «الثلاثاء» على ملعب ويمبلي في دور الستة عشر من بطولة كأس الأمم الأوروبية «يورو 2020».

وكان روديجر (28 عاماً) قد غاب عن التدريبات أمس «الأحد» بسبب نزلة برد، بينما غاب جوندوجان بسبب إصابة بسيطة في الرأس.

وكان مران المنتخب الألماني في معسكره المقام في جنوب ألمانيا، آخر حصة تدريبية أساسية للفريق قبل مباراة الغد على ملعب ويمبلي. ويتوجه المنتخب الألماني إلى لندن، لكنه لن يجري تدريبات على ملعب ويمبلي.

وأبدى الاتحاد الأوروبي للعبة «يويفا» دهشته إزاء إلغاء المنتخب الألماني لحصته التدريبية الأخيرة قبل المباراة. وذكر اليويفا أن المنتخب الألماني كان بإمكانه استخدام ملعب ويمبلي في التدريبات، لكنه لم يطلب التدرب في الاستاد، حسب ما قاله متحدث باسم اليويفا.

وكان المنتخب النمساوي قد أبدى انزعاجه إزاء عدم القدرة على التدرب في استاد ويمبلي قبل مباراته أمام المنتخب الإيطالي في دور الستة عشر على الملعب نفسه أمس الأول «السبت».

وبعد خوض مبارياته الثلاث بدور المجموعات في ميونخ، والتي شهدت خسارة أمام فرنسا وفوزاً على البرتغال، وتعادلا مع المجر، يحل المنتخب الألماني ضيفاً على نظيره الإنجليزي في مباراة الغد.

وقال توماس مولر، الذي يتوقع عودته للتشكيل الأساسي للمنتخب الألماني مكان ليروي ساني، بعد أن تعافى من مشكلة في الركبة: هما دولتان رائعتان في كرة القدم، لذلك نتمنى أن تكون المباراة ممتعة.