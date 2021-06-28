«منتون الدولية» تتوج مربط دبي بدرع الأفضل في تاريخها

دبي (الاتحاد)

سجلت بطولة منتون الدولية لجمال الخيل العربية لدول البحر الأبيض المتوسط والدول العربية 2021 التي اختتمت فعالياتها في فرنسا، علامة تاريخية متميزة خاصة لمربط دبي للخيول العربية، بإعلان المربط الأكثر فوزاً بألقاب البطولة منذ انطلاق دوراتها قبل 30 عاماً برصيد 33 لقباً، مكنته من التصدر في المركز الأول على الرغم من حداثة تأسيسه في العام 2007 مقارنة بمرابط عالمية عريقة.

كما نال مربط دبي لقب أفضل فحل منتج للأبطال، وكان من نصيب أيقونة الإنتاج العالمي المعاصر الفحل «أف إيه إل رشيم»، الذي يواصل تأكيد مكانته الخاصة في كل المناسبات العالمية الكبرى، وأنه الرقم المتميز في معادلات الإنتاج والجودة.

وتمكن مربط دبي من انتزاع كل أنواع المعادن النفيسة في منافسات وصفها المتتبعون بأنها أحد أقوى المنافسات في تاريخ البطولة، حيث استقطبت كبرى المرابط العالمية من دول البحر الأبيض المتوسط والإمارات والسعودية وقطر والبحرين. ونال مربط دبي الكأس الذهبية مع المهر الحيوي دي شيماز وهو من الفحل أف إيه إل رشيم والفرس ليدي فيرونيكا.

كما نال فضيتين مع كل من المهر دي شرار ابن الفحل العالمي دي سراج والفرس الرائدة إف تي شيلا في بطولة المهور بعمر السنة، وفي بطولة الأفحل مع الفحل دي سراج ابن الفحل إف إيه إل رشيم، وأضاف مربط دبي لرصيده لقب برونزية المهرات مع المهرة دي جودي وهي من الفحل ع ج عزام والفرس إيلي فلامينكا.الأيقونة الأجمل.