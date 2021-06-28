محمد حميدان: عودة أبناء اللعبة أولوية «أم الألعاب»

دبي (الاتحاد)

بدأ محمد حميدان الزعابي المرشح لمنصب الرئيس في انتخابات ألعاب القوى للدورة الانتخابية الجديدة، زياراته للمجالس الرياضية والأندية الأعضاء لعرض برنامجه الانتخابي وطموحات المرحلة المقبلة التي تساهم في الارتقاء باللعبة، مع ترقب إقامة الانتخابات يوم 11 يوليو المقبل.

وكشف الزعابي المرشح عن نادي الجزيرة الحمراء عن برنامجه الانتخابي الذي يخوض به الانتخابات، مؤكداً أن الهدف الأول هو عودة أم الألعاب إلى الطريق الصحيح من خلال ربط الأندية مع الاتحاد والعمل معاً، من أجل رفع علم الدولة في المحافل الخارجية وإعادة اللعبة إلى دائرة الضوء وبناء استراتيجية جديدة تلبي احتياجات اللعبة، وتواكب الطفرة الكبيرة داخل الدولة في كل المجالات، والعمل على تنمية موارد الاتحاد المالية، من خلال التعاقد مع الشركات في هذا المجال لدعم أنشطة الاتحاد والاستعانة بالخبرات الإدارية والفنية في الأندية من أجل تطوير أداء المنتخبات الوطنية.

وأضاف: الأندية هي المعين الذي يخرج منه كل اللاعبين في المنتخبات، وهو ما يدفعنا أن نضع الأندية في المقام الأول في كل عملنا وهدفنا أيضاً العدالة بين الأندية من خلال توزيع البطولات المحلية بين إمارات الدولة، بما يحقق العدالة في الاستضافة على مدار الموسم وتنظيم لقاء كل 3 أشهر بين أعضاء الاتحاد وممثلي الأندية لطرح التحديات ومعالجتها.

وأشار إلى أن عودة الفنيين أبناء اللعبة المعتزلين للعمل تحت مظلة الاتحاد بات ضرورة ملحة في المرحلة المقبلة، بجانب تشكيل لجنة فنية داخل الاتحاد من أبناء اللعبة لاختيار لاعبي المنتخبات وأيضاً الاهتمام بالكوادر الوطنية من مدربين وإداريين وتنظيم الدورات، التي من شأنها أن تطور مستواهم وبناء شراكة متميزة مع المجالس الرياضية داخل الدولة.