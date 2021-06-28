4 مسابقات للرجال في موسم اليد

رضا سليم (دبي)

اعتمدت لجنة المسابقات باتحاد اليد موعد بدء الموسم الجديد 2021-2022 لمسابقات الرجال، والتي تشمل 4 بطولات محلية، جاء ذلك خلال اجتماع الذي حضره نبيل عاشور رئيس الاتحاد وداود مليح رئيس لجنة المسابقات وأعضاء اللجنة.

وقررت اللجنة انطلاقة الموسم الجديد يوم 3 سبتمبر المقبل، على أن تنتهي جميع المسابقة يوم 30 أبريل 2022، واعتمدت مسابقة الدوري التي تدشن المنافسات وكأس رئيس الدولة وكأس نائب رئيس الدولة وكأس السوبر لموسم 2020-2021، والتي تجمع بين بطل الدوري وبطل كأس رئيس الدولة، ونظراً لأن الشارقة بطل المسابقتين سيكون الطرف الثاني فريق الجزيرة وصيف بطل الكأس، وحددت يوم 7 يوليو المقبل موعداً لإجراء قرعة الدوري وكأس نائب رئيس الدولة.