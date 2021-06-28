البحرين تودع صاحب أول هدف في بطولات كأس الخليج

رضا سليم (دبي)

تلقت الساحة الرياضية الخليجية والبحرينية صدمة كبيرة اليوم بوفاة أحمد يوسف سالمين أحد أساطير كرة القدم البحرينية والخليجية وصاحب أول هدف في بطولات كأس الخليج، والذي سطر الكثير من الإنجازات لاعباً ومدرباً.

وتوشحت الرياضة البحرينية بالسواد حزناً على رحيل لاعب منتخب البحرين السابق ومدرب المحرق السابق ووالد اللاعب الدولي السابق محمد سالمين وصاحب أول هدف في بطولات كاس الخليج، خصوصاً أنه يتمتع بشعبية جارفة بين الجماهير.

ويعتبر أحمد يوسف سالمين من أبرز أساطير كرة القدم البحرينية السابقين الذين برزوا في صفوف المنتخبات الوطنية ونادي المحرق سابقاً ومثل منتخب البحرين في العديد من المحافل استطاع أن يحقق جميع البطولات المحلية مع ناديه المحرق.

وسجل أحمد بن سالمين أول هدف في بطولات كأس الخليج، عندما أقيمت البطولة الأولى «خليجي 1» في البحرين عام 1970، حيث سجل هدف بلاده الأول في مرمى قطر في اللقاء الذي انتهى لصالح منتخب بلاده 2-1.

وأعلنت وسائل التواصل الاجتماعي في البحرين الحداد على رحيل لاعب المحرق السابق والمنتخب البحريني الذي عرف أنه من أساطير الكرة البحرينية، حيث استطاع أن يحقق جميع البطولات المحلية مع ناديه المحرق.

ونعى الشيخ علي بن خليفة بن أحمد آل خليفة رئيس مجلس إدارة الاتحاد البحريني لكرة القدم لاعب منتخب البحرين ونادي المحرق، كما نعاه ناديه بعد مشوار حافل بالعطاء المتميز لكرة القدم البحرينية بصفة عامة، ونادي المحرق بعدما أمضى سنوات طويلة بين جدران النادي.

