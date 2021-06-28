تفاريس يقترب من قيادة هجوم «الملك»

علي معالي (دبي)

من المتوقع أن يقود جورج دجانيني تفاريس هجوم الشارقة في الموسم الكروي الجديد، حيث قاربت المفاوضات على الانتهاء بأن يكون لاعب الرأس الأخضر ضمن كتيبة «الملك»، وهو لاعب ليس بغريب عن المنطقة، حيث سبق له اللعب بصفوف فريق الأهلي السعودي قبل أن ينتقل إلى نادي طرابزون التركي.

يبلغ تفاريس من العمر 30 عاماً ولعب بصفوف أهلي جدة موسمين من 2018، وكانت له تجارب احترافية متنوعة منها الدوري المكسيكي مع نادي سانتوس لاجونا خلال الفترة من 2014 حتى 2018، وكانت أفضل مواسمه هناك 2017-2018، حيث سجل حينها 20 هدفا في مسابقة الدوري وتوج فريقه بلقب الدوري المكسيكي مرتين في ظل تواجده مع الفريق في 2014 و2018، كما فاز بلقب كأس المكسيك 2014-2015.

وتوج اللاعب بلقب هداف الدوري المكسيكي في 2017 بـ14 هدفاً، ثم انتقل بعدها للعب بالدوري السعودي، ونجح في أن يسجل له في أول مع أهلي جدة، سجل 20 هدفاً، وفي الموسم التالي 8 أهداف، وتم فسخ عقده في منتصف موسم 2019-2020، بسبب مستحقاته المالية المتأخرة.

وخاض دجانيني 56 مباراة مع النادي الأهلي، تمكن من تسجيل 32 هدفاً، فيما نجح في صناعة 10 أهداف.وانتقل إلى طرابزون بعقد لمدة 3 مواسم براتب سنوي يبلغ 1.3 مليون يورو في أول سنتين، كما سيحصل على 1.4 مليون يورو في السنة الأخيرة من عقده.

وكانت هناك عدة محطات أوربية للاعب وتحديداً في الدوري البرتغالي محطة للاعب في 4 أندية بالدوري البرتغالي ضمن أندية أوليانينسي وناسيونال وبنفيكا 2، يونياو ليريا، وكانت أول مباراة دولية له مع منتخب بلاده «الرأس الأخضر» في 2011.