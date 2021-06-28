بوجاتشار يحتفظ بـ«الأبيض» في المرحلة الثانية من طواف فرنسا

أبوظبي (الاتحاد)

قدم تادي بوجاتشار دراج فريق الإمارات أداء قوياً في المرحلة الثانية من طواف فرنسا، حيث تمكن الدراج السلوفيني من الفوز بالمركز الثاني في المرحلة بعد منافسه الهولندي ماثيو فان دير بول (فريق ألبيتشين- فينكس) الذي حل في المركز الأول في مسافة التسلق في مور دي بريتاني، في المرحلة التي تقام على مسار بطول 183.5كم، انطلاقاً من بلدة بيروس جيريك.

وكان الهولندي قد قدم أداء هجومياً قوياً في مسافة التسلق في مور دي بريتاني في بداية منحدرها الشهير، ما مكنه من التقدم 8 ثوان في التصنيف العام والفوز بالقميص الأصفر، فضلاً عن انتزاع المركز الأول بفارق 5 ثوانٍ عن منافسه بوجاتشار في المركز الثاني.

وبفضل أدائه القوي، تمكن قائد فريق الإمارات بوجاتشار من عبور خط النهاية متأخراً بفارق 6 ثوانٍ عن منافسه بريموز روجليك (جامبو-فيزما) الذي يتصدر التصنيف العام، ليحل بوجاتشار في المركز الثالث في التصنيف ويحتفظ بالقميص الأبيض لأفضل دراج شاب.

وتعليقاً على النتيجة، قال تادي بوجاتشار: كانت بداية السباق موفقة بعد الحادث الذي تعرض له زملائي أمس، بمن فيهم مارك هيرشي، كنت أفضّل تحقيق الفوز في المرحلة، لكنني سعيد بفوز منافسي فان دير بول الذي قدم أداء قوياً وفاجأ الجميع بأدائه الهجومي في مسافة التسلق في مور دي بريتاني، كما أنه مازحني بعد انطلاقه وسألني ما إذا كنت أرغب في الانطلاق في سباق هجومي معه، لم يكن الانطلاق الهجومي سهلاً على المنحدر الأخير، نظراً إلى استهدافي من العديد من الدراجين المنافسين، وأصبح السباق أشبه برقعة الشطرنج، ومع ذلك تمكنت من الفوز بالمركز الثاني، وأنا سعيد بهذه النتيجة، وراضٍ عن مدى تقدمي في الجولة حتى الآن.