شو ينتقد مورينيو: يضعني في رأسه!

لندن (د ب أ)

شن نجم كرة القدم الإنجليزي لوك شو انتقادات لاذعة لمدرب مانشستر يونايتد السابق البرتغالي جوزيه مورينيو وأجندته الشخصية «الغريبة»، وقال شو قلب دفاع المنتخب الإنجليزي: من الواضح أنني في رأسه.

وكان مورينيو أشرف على تدريب شو في مانشستر يونايتد من 2016 وحتى إقالة المدرب البرتغالي في 2018، وكان مورينيو دائم الانتقاد للاعب الإنجليزي الدولي في مانشستر.

وتألق شو منذ ذلك الحين تحت إشراف أولي جونار سولشاير الذي تولى تدريب مانشستر يونايتد خلفاً لمورينيو. ولكن مورينيو، المدير الفني الحالي لروما الإيطالي بعد إقالته من تدريب توتنهام الإنجليزي، انتقد ركلة ركنية لعبها شو في مباراة المنتخب الإنجليزي أمام نظيره التشيكي في بطولة كأس الأمم الأوروبية الحالية «يورو 2020».

وبعد فوز إنجلترا في المباراة، قال مورينيو في تصريحات إعلامية: الأمر السلبي أن المنتخب الإنجليزي كان ضعيفاً مجدداً في تنفيذ الضربات الركنية.

وأضاف: الخدمة كانت سيئة بشكل كبير، لديهم الكثير من اللاعبين الجيدين للهجوم من الزوايا، العرضيات لا تتجاوز الرجل الأول، لوك شو، في رأيي جيد جداً الليلة ولكن سيئ جداً في الزاوية.