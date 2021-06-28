«أبوظبي للزوارق السريعة» يبدأ موسمه بـ «معسكر إيطالي»

أبوظبي (الاتحاد)

غادرت بعثة فريق أبوظبي لزوارق الفورمولا-2 إلى إيطاليا، من أجل بدء معسكر تدريبي يستمر لثلاثة أيام متواصلة قبل انطلاق أولى جولات بطولة العالم لزوارق الفورمولا-2، والتي ستقام في مدينة كوبيسكي في ليتوانيا من الرابع وحتى السادس من يوليو المقبل.

وتعد هذه البطولة هي بداية عودة الموسم الدولي البحري للمنافسات العالمية في الرياضة البحرية، حيث من المقرر أن يشارك الفريق في الجولة الافتتاحية للفورمولا-2، ثم التوجه لاحقاً للمشاركة في تحدي أوجستو الكلاسيكي 12 ساعة، والذي سيقام في مدينة أوجستو في بولندا من السادس عشر وحتى الثامن عشر من يوليو القادم أيضاً.

ويحمل فريق أبوظبي لقب تحدي أوجستو منذ موسم 2019، وفي آخر نسخة أقيم من خلالها بالإضافة إلى أن الفريق يحمل لقب بطولة العالم للفورمولا2 في موسم 2019 و2017 أيضاً عبر المتسابق الفذ راشد القمزي.

ضمت بعثة الفريق، المتسابقين راشد القمزي والمتسابق الواعد والجديد منصور المنصوري المنضم حديثاً للفريق، بالإضافة إلى المتسابق الاحتياطي والراديو مان راشد الرميثي والراديو مان ناصر الظاهري، وذلك من أجل بدء التدريبات والتمارين قبل انطلاق أولى جولات الفورمولا-2 خلال أيام قليلة.

ويطمح فريق أبوظبي خلال الموسم الحالي في المشاركة عبر مختلف البطولات البحرية خلال هذا الموسم لا سيما وأنه يعتبر رقماً صعباً من خلال المنافسات المذكورة، بالإضافة إلى انتظار موعد انطلاق بطولة العالم لزوارق الفورمولا-1 خلال الأشهر المقبلة، من أجل المشاركة من خلالها وتقديم التمثيل الأفضل للرياضة البحرية الإماراتية في هذه المنافسات.

ومن المقرر أن تكتمل بعثة فريق أبوظبي بعد انتهاء الجولة الأولى من منافسات الفورمولا-2، حيث سيشارك الفريق في تحدي أوجستو الكلاسيكي بزورقين عبر البطولة وثمانية متسابقين، حيث من المقرر أن يسافر بقية أعضاء الفريق قبل انطلاق تحدي أوجستو في السادس عشر من يوليو المقبل.

من جهته، أكد سالم الرميثي مدير عام النادي أن فريق أبوظبي قد استعد جيداً من أجل انطلاقة البطولات الدولية المقبلة وتحت إشراف مدرب الفريق جيدو كابليني خلال الأشهر الماضية، وذلك من خلال استمرار التدريبات والتمارين لأعضاء الفريق ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية من كوفيد 19، بالإضافة إلى توفير كل ما يلزم من أجل إبقاء المتسابقين في قمة اللياقة والجاهزية.

وقال الرميثي: لم تتوقف التدريبات والتمارين في الفترة الماضية من أجل التجهيز للمشاركة الدولية والتي كنا ننتظر تثبيت مواعيدها خلال الأشهر القادمة، وها قد حانت اللحظة من أجل تجديد المشاركة مرة أخرى مع البطولات ومنصات التتويج.

وأضاف الرميثي: هدفنا خلال الموسم المقبل ليس المشاركة والتواجد فقط، وإنما تحقيق الفوز بالبطولات والحفاظ على مكتسبات الفريق التي حققها خلال الأعوام الماضية، كذلك نريد أن نحقق الهدف من مشاركتنا بإبراز اسم الإمارات وتمثيلها خير تمثيل في هذه البطولات المهمة.

ووجه سالم الرميثي الشكر لمجلس أبوظبي الرياضي، من خلال المتابعة والإشراف على مشاركة الفريق عبر البطولات الدولية، والحرص على أن يحقق من خلال إحدى أهم الألعاب الفردية الألقاب والمنصات، مؤكداً أن الموسم المقبل سيكون حافلاً بالإنجازات الإماراتية البحرية في كل مشاركات الفريق وحضوره على خارطة البطولات الدولية.