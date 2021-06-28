الرمادي ينفي «شائعة» تدريب «الصقور»

معتصم عبدالله (دبي)

أعرب المصري أيمن الرمادي المدرب السابق لفريق نادي عجمان، اعتزازه بتجربة العمل الفني مع مختلف الأندية الإماراتية على مدار السنوات الماضية، وصولاً لمحطته الأخيرة مع نادي عجمان بنهاية الموسم الماضي 2020-2021، مؤكداً في الوقت ذاته عدم صحة الشائعات التي ربطت اسمه بتدريب فريق الإمارات العائد حديثاً إلى مصاف أندية دوري الخليج العربي في الموسم المرتقب 2021- 2022.

وشدد الرمادي المتواجد حالياً بالعاصمة المصرية القاهرة، احترامه لنادي الإمارات وجماهيره، مؤكداً في الوقت ذاته عدم وجود أي اتصالات بشأن قيادته «الصقور» في الموسم الجديد، بعدما ربطت شائعات تلقيه عرضاً لقيادة الفريق.

ويعيش جمهور نادي الإمارات في حالة ترقب في انتظار إعلان تشكيل مجلس الإدارة الجديد بعد استقالة مجلس الإدارة السابق برئاسة محمود الشمسي، والتي أعقبت عودة الفريق إلى المحترفين بعد حصول «الصقور» على وصافة دوري الدرجة الأولى برصيد 41 نقطة.

ورجحت بعض المصادر تشكيل لجنة تسيير لنادي الإمارات في انتظار تشكيل المجلس الجديد في ظل اقتراب انطلاقة الموسم، حيث تنتظر الكثير من الملفات تنتظر المجلس المرتقب، وعلى رأسها متطلبات رابطة المحترفين والملاحظات بشأن الملعب وغيره لضمان عدم خوض الصقور مباريات الموسم الجديد خارج ملعب النادي.

وزار وفد من رابطة المحترفين ضم ممثلين عن مختلف الإدارات والأقسام، في مايو الماضي نادي الإمارات، وناقش المتطلبات الخاصة بمسابقات المحترفين، وقام الوفد بجولة ميدانية في الملاعب والمرافق للتأكد من جاهزيتها، والتأكيد على أهمية العمل في تطوير وتحديث المرافق.

وأتاحت الرابطة للنادي مهلة زمنية حتى يوليو المقبل لإجراء بعض التعديلات المطلوبة قبل انطلاق الموسم الجديد، وأكدت الحرص على التعاون وتوفير الخبرات وكافة السبل اللازمة، من أجل المساهمة في دعم المشاركة المقبلة للصقور، إلى جانب التأكيد على أن النادي على أتم استعداد لتحقيق كافة الشروط والمتطلبات اللازمة.