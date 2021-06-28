«النظارة السوداء» سلاح حارس سويسرا أمام مبابي ورفاقه

مصطفى الديب (أبوظبي)

لفتت تدريبات حراس مرمى منتخب سويسرا خلال بطولة يورو 2020 الأنظار إليها بشدة في الأيام الماضية، بعدما ظهر الحراس الثلاثة في التدريبات بنظارات شمسية، وخرجت تقارير عدة عن السبب وراء ذلك.

وأكدت التقارير أن هذه النظارة تساعد على تقوية النظر بشكل كبير، وكذلك التركيز في الرؤية، الأمر الذي يساعد الحارس على التصدي للكرات الصعبة بسرعة بديهة.

يان سومر حارس منتخب سويسرا الأساسي ظهر بمستوى متميز خلال مباريات منتخب بلاده في دور المجموعات وتألق بشكل لافت، الأمر الذي جعل البعض يؤكد تأثير النظارة الشمسية ووصفها بالسحرية.

سومر ستكون لديه مهمة شاقة أمام منتخب فرنسا في دور الستة عشر من يورو 2020، وهنا يتساءل البعض هل سيستمر تأثير النظارات الشمسية وتأثيرها أمام القوة الضاربة لهجوم «الديوك» بقيادة مبابي؟

أما بخصوص النظارة نفسها فقد خرجت تقارير تؤكد أنها من صناعة شركة يابانية، وجرت عليها عدة دراسات توصلت إلى قدرتها على تحسين النظر بنسبة 10% وزيادة التركيز والدقة في الرؤية.