«فروم كوساك» بطل «كأس الوثبة» في بلجيكا

وارجيم (الاتحاد)

قدم الجواد «فروم كوساك» عرضاً مثيراً للإعجاب ليحصد به لقب كأس «الوثبة ستاليونز»، الذي جرى بمضمار فان وارجيم في مملكة بلجيكا، وجائزته 5000 يورو، برعاية مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة.

ويقام المهرجان، بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بهدف دعم ونشر سباقات الخيول العربية الأصيلة في أوروبا وأميركا، والتي تعكس جوانب مضيئة من ثقافة دولة الإمارات وتراثها.

وتتنافس خلال السباق البالغ طوله 1600 متر، 8 خيول في سن أربع سنوات فما فوق، وأكد «فروم كوساك» للمالك والمدرب سي جي ام ولترز، وقيادة الفارسة أي باتست، أهليته كنجم جديد قاطعاً المسافة في 1:47:52 دقيقة. وجاء تفوق البطل البالغ من العمر 7 سنوات، والمنحدر من نسل «مرهب» بفارق 3.5 طول عن «كازان» لجي فرستربين، بإشراف نفس المالك وقيادة ستيف فرانسوا، وجاء ثالثاً «دوها» لبيتر ديكرس بإشراف نفس المالك، وقيادة أي فاندربيك.