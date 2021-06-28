كأس رئيس الدولة للخيول العربية.. «حيان» يكسب الرهان

أبوظبي (الاتحاد)

كسب الجواد «حيان» لياس لإدارة سباقات الخيل، التابعة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، الرهان وتوج بطلاً للمحطة الثالثة لكأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، التي أقيمت في مضمار سان سيرو في مدينة ميلانو بإيطاليا ضمن أجندة النسخة الثامنة والعشرين.

وحققت الجولة الإيطالية مكتسبات كبيرة ونجاحات جديدة للكأس الغالية، التي أقيمت تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وبدعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، امتداداً لرؤية ونهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، لإعلاء الخيل العربي الأصيل في كافة المضامير العالمية.

ونجح الجواد «حيان»، المنحدر من نسل «منجز» والفرس «دعوة» في تأكيد جدارة ومكانة خيول «ياس» لإدارة سباقات الخيل وشعارها العريق العائد لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، في ظل تألقها الكبير في المضامير الأوروبية وحصادها للقب الكأس الغالية للمرة الثانية على التوالي بعد محطة فرنسا التي حصد لقبها الجواد «هتال» ابن «مهب» والفرس «مزنة».

وشهد السباق مشاركة 9 خيول تمثل نخبة المرابط والإسطبلات في إيطاليا وأوروبا، وأقيم لمسافة 2000 متر، ضمن الفئة الثانية، للخيول من عمر أربع سنوات فما فوق، وبلغت قيمة جوائزه 50 ألف يورو.

وتصدر مجموعة الخيول منذ بداية السباق «أنتاريس ديل ما»، بإشراف المدرب أكورا جوليا والفارس أراس، ومن خلفه «آريون» ابن داحس بإشراف المدرب برنارد جان والفارس ديمورو، إلى جانب «حيان»، الذي كان يترقب اللحظة الحاسمة التي شهدها السباق في آخر 600 متر، فأسفرت عن انطلاقة مثيرة لثلاثي المقدمة.

ونجح حيان بالاندفاع والحفاظ على استمرارية تقدمه، لتبرهن تألقه وعشقه للتحديات التي تؤكد جودة أدائه في اللحظات الصعبة وقدرته على التفوق في لحظات الحسم التي قادته لعمق المستقيم وتوسيع الفارق مع منافسيه ليحصد لقب السباق بفارق طول عن «أنتاريس ديل ما»، الذي حل ثانياً، فيما جاء بالمرتبة الثالثة «آريون».

وتمكن البطل، بإشراف المدرب فريدريك سانشيز وقيادة الفارس ايوريتز مونديزبال، من قطع مسافة السباق بزمن 2:21:30 دقيقة.

وفي ختام السباق، قام فيصل الرحماني مشرف عام سلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، وناصر الخاجة ممثل سفارة الدولة لدى الجمهورية الإيطالية، إلى جانب سعيد المهيري ممثل مجلس أبوظبي الرياضي، بتتويج البطل حيان وتسليم الكؤوس للمدرب والفارس.

وتوجه فيصل الرحماني، بالتهنئة والتبريكات إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بمناسبة الفوز المميز للجواد حيان بلقب سباق الجولة الإيطالية لكأس رئيس الدولة للخيول العربية، والنجاحات الكبيرة التي حققتها المحطة الثالثة في سلسلة سباقات الكأس الغالية التي تؤكد حضورها القوي في مشهد المضامير الأوروبية.

وأعرب الرحماني عن فخره بالنجاحات والأصداء العالمية التي تحصدها سلسلة سباقات الكأس الغالية، امتداداً للمكانة والسمعة المرموقة للدولة على الصعيد الدولي، مشيداً بالاهتمام الإعلامي الكبير والترحيب المميز من اتحاد الخيل العربي في إيطاليا والمنظمين والملاك والمربين وحتى الجماهير، مضيفاً: السباق شهد مشاركة أفضل المرابط ونخبة الخيول، وانعكس ذلك بصورة كبيرة على قوة السباق الذي جاء حافلاً بالندية والتنافس المحتدم حتى لحظاته الأخيرة التي حبست الأنفاس.

وتابع: الجولات المقبلة للكأس الغالية ستقام في تونس بتاريخ 11 يوليو المقبل، وفي مملكة السويد بتاريخ 18 يوليو المقبل، لتواصل السلسلة رحلتها الداعمة لملاك الخيل والمربين في جميع دول العالم، دعماً لخطط إعلاء الخيل العربي والحفاظ على مسيرته المتجذرة بتراث الإمارات الأصيل.