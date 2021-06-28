«التيمومي» المدرب «الإماراتي السابع» في دوري «الأولى»

فيصل النقبي (الفجيرة)

جددت إدارة الفجيرة ثقتها بالمدرب الوطني، حيث أسندت مهمة تدريب الفريق الأول بالنادي إلى المدرب محمد المسماري المعروف بـ«التيمومي»، أحد أبناء النادي والمدرب السابق لفريق 21 عاماً.

ويعتبر التيمومي أحد أبرز المدربين أبناء النادي، حيث لعب مع الفريق الأول، كما قاد العديد من فرق المراحل السنية بالنادي. والتيمومي هو المدرب الإماراتي السابع لأندية الدرجة الأولى، حيث أسندت الأندية مهام التدريب للمدربين المواطنين للموسم المقبل، حيث يتولى سليمان البلوشي تدريب فريق حتا.

كما جددت إدارة الذيد ثقتها بالمدرب وليد عبيد لقيادة الفريق، كما أعلن التعاون عن تجديد التعاقد مع المدرب عارف شلنك، ووقع عبدالغني نوح مع مصفوت لقيادة الفريق، ويتولى محمد الخديم تدريب مسافي، ومحمد جلبوت تدريب العربي.

وتبقت أندية دبا الفجيرة، الذي يتولى تدريبه المدرب الصربي زوران بوبوفج، كما يتولى التونسي طارق الحضيري تدريب البطائح، فيما طرح اسم المدرب المصري طارق السيد لتدريب الحمرية، ولم يحسم دبا الحصن لغاية الآن ملف مدرب الفريق الأول.

وأعرب محمد عبدالله التيمومي مدرب الفجيرة عن تقديره العميق لإدارة الفجيرة، وعلى رأسها الشيخ مكتوم بن حمد الشرقي رئيس النادي، مع مجلس إدارة النادي، على ثقتهم به كمدرب للفريق الأول، مشيراً إلى حرصه على بناء فريق جديد لـ«الذئاب»، وفقاً للخطة الاستراتيجية الجديدة التي أعلن عنها النادي، وقال إنه سيواصل العمل ليلاً ونهاراً مع الإدارة لتجهيز كل ما يتعلق بالفريق.