الوصل يبدأ التحضيرات «المحلية»

مراد المصري (دبي)

بدأ الوصل الفحوصات الطبية للاعبيه، تمهيداً لبداية التجمع للتحضير للموسم الجديد، المقرر أن يكون يوم 4 يوليو المقبل، على أن تكون فترة التحضيرات بإقامة معسكر محلي فقط، مع سعي الجهاز الفني للاستفادة من الوقت المتاح لرفع الجاهزية البدنية مع انطلاق الموسم الجديد في منتصف أغسطس المقبل.

ويترقب الوصل وصول لاعبيه الأجانب الجدد تباعاً بداية من الأسبوع المقبل، قبل أن ينخرط في البرنامج التدريبي بقيادة المدرب البرازيلي أودير هيلمان، الذي قضى إجازته هنا في الدولة، من أجل مواصلة العمل للتحضير للموسم المقبل مع الجهاز الإداري للفريق، والسعي للاستفادة من فترة التحضيرات المقبلة عبر التدريبات اليومية وخوض المباريات الودية.

وتم تحديد أربع مباريات ودية بشكل مبدئي، منها مواجهتان مع الاتحاد السعودي، والرفاع البحريني، لتجهيز اللاعبين بأفضل صورة للموسم المقبل.