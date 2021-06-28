«البلجيكي» يُجمد «الدون» ويُجرد «حامل اللقب»!

رضا سليم (دبي)

شهدت مواجهة بلجيكا والبرتغال في الدور ثمن النهائي لكأس أمم أوروبا مشاهد مثيرة، ويأتي في مقدمتها الإطاحة بحامل اللقب وكسر حاجز الانتصارات بعد 32 عاماً، حيث لم يسبق لمنتخب بلجيكا الفوز على برازيل أوروبا منذ عام 1989، وحرمان رونالدو من تحقيق حلم بتسجيل الهدف 110.

وأطاح منتخب بلجيكا بحامل لقب 2016 البرتغال من البطولة، بعد الفوز عليه بهدف، والتقدم للدور ربع النهائي، حيث سيكون على موعد مع إيطاليا يوم 2 يوليو بملعب «أليانز أرينا» في ميونيخ.

ويعد فوز «البلجيكي» على «برازيل أوروبا» الأول له منذ 32 عاماً، حيث كان آخر فوز خلال تصفيات كأس العالم في سبتمبر عام 1989 بنتيجة 3-0، وشهدت آخر 5 لقاءات بين الفريقين قبل المباراة فوز البرتغال في 3 مواجهات والتعادل في مواجهتين.

وحرم منتخب بلجيكا كريستيانو رونالدو قائد البرتغال من تحقيق حلمه، بعدما ودع البطولة دون أن يحقق الرقم القياسي دولياً بعدما تساوى مع الإيراني علي دائي برصيد 109 أهداف، ولم ينجح في الانفراد بالرقم العالمي وعليه الانتظار إلى مباريات دولية أخرى للوصول إلى الهدف 110.

وتجمد رصيد «الدون» أفضل لاعب في العالم خمس مرات وأفضل هداف في تاريخ نهائيات كأس أمم أوروبا عند 14 هدفاً ولم يسجل سوى 5 أهداف فقط في هذه النسخة.

ووصل منتخب بلجيكا إلى ربع نهائي كأس أمم أوروبا للمرة الرابعة في تاريخه منذ مشاركته عام 1980، حيث كانت الأولى عام 1972 والثانية 1980 والثالثة 2016 ثم النسخة الحالية، وتأهل للأدوار الإقصائية في آخر 6 مشاركات في البطولات الكبرى ووصلت لنصف نهائي المونديال مرة واحدة في 2018.

المثير أن البرتغال سدد 23 تسديدة على مرمى بلجيكا خلال المباراة وهي أعلى حصيلة لفريق في مباراة في «يورو 2020» من دون تسجيل أهداف، فيما سدد منتخب بلجيكا تسديدة واحدة فقط على مرمى البرتغال سجل منها هدف التأهل.

وحقق منتخب بلجيكا 10 انتصارات في البطولات الكبرى تحت قيادة روبيرتو مارتينيز وهو أكثر مدرب حقق انتصارات للشياطين الحمر في البطولات الكبرى، كما نجح المدرب في قيادة المنتخب للعلامة الكاملة في كل المباريات، بعدما فاز في 3 مباريات بالدور الأول.

في الوقت نفسه انتهت مهمة ملعب «لا كارتوخا» في إشبيلية، حيث كانت مباراة بلجيكا والبرتغال هي الأخيرة له في البطولة، بعدما استضاف مباريات المجموعة الخامسة والتي ضمن منتخب إسبانيا، بالإضافة إلى مباراة واحدة في دور الستة عشر، وكان آخر الملاعب المنضمة للبطولة.