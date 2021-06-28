الشرطة تطارد امرأة «كارثة» طواف فرنسا!

مراد المصري (دبي)

تواجه امرأة فرنسية مجهولة الهوية عقوبة السجن لمدة عام مع مواصلة الشرطة البحث عنها، بعدما تسببت بشكل غير مقصود بحادث تصادم بين 50 دراجاً أوقع 21 مصاباً، عندما رفعت لافتة بشكل خاطئ في المسار المخصص لسباق طواف فرنسا «تور دي فرانس».

المرأة مجهولة الهوية كانت تبتسم للكاميرات وهي تلوح بلافتة في مسار الدراجين في انتهاك لقواعد السلامة، مما أدى لحادث اصطدام كبير بين 50 دراجاً قبل أن تركض سريعاً من موقع الحادث.

المرأة كانت تبتسم وهي ترفع لافتة عليها رسالة مكتوبة بمزيج من الفرنسية والألمانية إلى أجدادها خلال المرحلة الأولى من سباق فرنسا للدراجات قبل أن تتسبب في الحادثة.

السلطات الرسمية عممت مواصفات المرأة التي كانت ترتدي نظارة وبنطال جينز وسترة صفراء، ولم تفلح المحاولات في إيجادها عقب الحادث في طواف فرنسا.

تم فتح تحقيق جنائي ضد مجهول بشأن الانتهاك المتعمد لقواعد السلامة والتسبب في إصابات في جريمة يعاقب عليها بالسجن بين 3 أشهر وعام، وغرامة تعادل نحو 13 ألف جنيه إسترليني.