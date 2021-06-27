«دليل الحوكمة» يتصدر «عمومية» الاتحادات الرياضية

منير رحومة (دبي)

دشنت الاتحادات الرياضية بالدولة مناقشة «دليل حوكمة الاتحادات الرياضية»، الذي عممته الهيئة العامة للرياضة، بالتعاون مع اللجنة الأولمبية الوطنية، لبدء العمل به، وتم إمهالها فترة ثلاثة أشهر لتعديل لوائحهم بما يتوافق مع دليل الحوكمة.

وبعد مرور شهر على التعميم بادرت العديد من الاتحادات الرياضية بتحديد مواعيد للجمعية العمومية، التي سيتم خلالها استعراض التعديل المطلوب في اللوائح.

واعتمد مجلس الإدارة اتحاد الكرة 30 يونيو الجاري موعداً لانعقاد الجمعية العمومية العادية، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي، بالإضافة إلى تأجيل اتحاد السباحة لانتخاباته من أجل إدراج دليل الحوكمة في نظامه الأساسي، وأيضاً بدأ اتحاد الطائرة مواءمة نظامه الأساسي المنتظر مع تعميم الهيئة العامة للرياضة، بالإضافة إلى العديد من الاتحادات الأخرى، سواء المنتخبة أو المعينة والتي تعمل على استكمال الخطوات القانونية المطلوبة، خاصة وأن كل من يمتنع عن ذلك سيتم تجميد عضويته في اللجنة الأولمبية، وإيقاف الدعم الحكومي عنه من قبل الهيئة العامة للرياضة.

وللإشارة فإن «دليل حوكمة الاتحادات الرياضية»، يشتمل على العديد من المبادئ العامة التي تشكل إطاراً تنظيمياً لتأسيس أي اتحاد رياضي، بما فيها تشكيل مجلس إداراته، وأهدافه واختصاصاته ومسؤولياته، إلى جانب التزاماته، ومكوناته وآليات اختيار أعضائه، ولجانه الدائمة والمؤقتة وأجهزته الإدارية والفنية، وأنظمته المالية وأطر الحوكمة فيه.