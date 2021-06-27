زلاتكو: «إيجابية» بيريسيتش أصابتنا بصدمة!

كوبنهاجن (د ب أ)

قال زلاتكو داليتش مدرب منتخب كرواتيا إن غياب إيفان بيريسيتش عن مواجهة إسبانيا في دور الـ16 ببطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم «يورو 2020» غداً «الاثنين» يمثل ضربة موجعة لفريقه، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن الغالبية العظمى من الفريق والعاملين قد تم تطعيمهم من قبل.

وجاءت نتيجة اختبار بيريسيتش «إيجابية» لفيروس كورونا أمس السبت، ولم يسمح له بالسفر إلى الدنمارك للمشاركة في المباراة.

وأضاف داليتش في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم للحديث عن المباراة: لقد اعتذر بيريسيتش عدة مرات، ليس الأمر سهلاً عليه، كان في أفضل حالاته وسجل هدفين في دور المجموعات.

وتم الإعلان في بداية البطولة عن عدم تطعيم ستة فقط من أصل 55 عضواً من البعثة الكرواتية بأكملها، أو لم يصابوا من قبل بفيروس كورونا، فيما لم يتم الكشف عن وضع بيريسيتش.

وتحدث داليتش عن بيريسيتش (32 عاماً)، قائلاً: في اللحظة الأخيرة، خسرنا واحداً من أفضل لاعبينا في هذه المباراة، كانت صدمة لنا جميعاً. وأضاف مدرب كرواتيا أن يوسيب بريكالو لاعب فولفسبورج الألماني، وأنتي ريبيتش، لاعب ميلان الإيطالي، وميسلاف أورسيتش، لاعب دينامو زغرب الكرواتي، يمكنهم تعويض غياب بيريسيتش نجم إنتر الإيطالي الحالي وجناح بايرن ميونيخ الألماني السابق.

وقال داليتش: إنهم يلعبون أيضاً على الجانب الأيسر في أنديتهم، نريد لاعباً يلعب هناك ويشعر أيضاً بالراحة في هذا المركز.